Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Aulia Rahmi
Sabtu, 1 Agustus 2026 | 03.25 WIB

Rezeki Diperkirakan Mengalir Lancar, 6 Zodiak Ini Jalani Pekan Penuh Peluang

Ilustrasi Zodiak Dipeluk Rezeki dan Hoki (drobotdean/freepik) - Image

Ilustrasi Zodiak Dipeluk Rezeki dan Hoki (drobotdean/freepik)

JawaPos.com – Ramalan astrologi kerap dijadikan sebagai bahan refleksi untuk melihat potensi yang mungkin muncul dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk urusan keuangan.

Meski bukan kepastian, pergerakan astrologi dipercaya sebagian orang dapat memberikan gambaran mengenai peluang dan tantangan yang mungkin dihadapi dalam waktu dekat.

Dalam tujuh hari ke depan, beberapa zodiak diperkirakan memasuki fase yang lebih kondusif dari sisi finansial. Peluang memperoleh pemasukan, memperbaiki kondisi ekonomi, hingga memanfaatkan hasil kerja keras dinilai lebih terbuka dibandingkan sebelumnya.

Dirangkum dari kanal YouTube ZODIAK HARIAN, berikut enam zodiak yang diprediksi memperoleh energi positif dalam urusan rezeki.

1. Sagitarius

Sagitarius diperkirakan mulai merasakan berkurangnya tekanan yang sempat membebani beberapa waktu terakhir. Kondisi ini membuat Anda lebih tenang dalam mengambil keputusan, termasuk terkait pengelolaan keuangan.

Pemasukan mungkin tidak datang dalam jumlah besar sekaligus, tetapi cenderung stabil dan berasal dari hasil usaha yang telah dilakukan sebelumnya. Menjaga rasa syukur dan menghindari kekhawatiran berlebihan diyakini dapat membantu membuka peluang finansial yang lebih baik.

2. Libra

Bagi Libra, arus keuangan diprediksi berjalan cukup lancar meski tetap diiringi beberapa pengeluaran. Oleh karena itu, kemampuan mengatur anggaran menjadi faktor penting agar kondisi finansial tetap seimbang.

Kesempatan memperoleh tambahan rezeki juga diperkirakan muncul dari hal-hal yang sebelumnya tidak terlalu diperhitungkan. Sikap bijak dalam mengelola pemasukan dipercaya akan membantu menjaga stabilitas keuangan sepanjang pekan.

3. Taurus

Setelah melewati berbagai tantangan, Taurus diperkirakan memasuki fase pemulihan yang lebih positif. Persoalan yang sempat mengganggu kondisi finansial perlahan mulai menemukan jalan keluar.

Dengan kesabaran dan konsistensi, hasil dari kerja keras sebelumnya mulai terlihat. Jika mampu tetap fokus dan tidak mudah cemas, peluang memperkuat kondisi ekonomi akan semakin terbuka.

Editor: Setyo Adi Nugroho
Tags
Artikel Terkait
Selalu Dihampiri Peluang, Ini 4 Tanggal Lahir yang Disebut Penuh Hoki - Image
Zodiak

Selalu Dihampiri Peluang, Ini 4 Tanggal Lahir yang Disebut Penuh Hoki

Sabtu, 1 Agustus 2026 | 03.18 WIB

Tahun Penuh Peluang, 5 Shio Ini Diramalkan Bersinar dalam Karier, Bisnis, dan Keuangan - Image
Zodiak

Tahun Penuh Peluang, 5 Shio Ini Diramalkan Bersinar dalam Karier, Bisnis, dan Keuangan

Kamis, 30 Juli 2026 | 23.07 WIB

Rezeki Datang dari Arah Tak Disangka, 6 Zodiak Ini Disebut Punya Peluang Besar - Image
Zodiak

Rezeki Datang dari Arah Tak Disangka, 6 Zodiak Ini Disebut Punya Peluang Besar

Kamis, 30 Juli 2026 | 20.52 WIB

Terpopuler

Puluhan Orang Terjebak di AEON Mall Kumamoto Usai Gempa Dahsyat M7,1 Diikuti Ledakan - Image
1

Puluhan Orang Terjebak di AEON Mall Kumamoto Usai Gempa Dahsyat M7,1 Diikuti Ledakan

2

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

3

Laporkan Malik Bawazier, Suami Endah Fitrianingsih Jadikan CCTV Bukti Perzinaan

4

Pelapor Perzinaan Malik Bawazier Dicecar 28 Pertanyaan di Polda Metro Jaya

5

Prediksi Skor Arema FC vs DPMM FC di Piala Presiden 2026! Momentum Singo Edan Lolos ke Semifinal

6

Suami Endah Fitrianingsih Sakit Hati ke Malik Bawazier Atas Kasus Perzinaan

7

Malik Bawazier Dilaporkan ke Polda Metro Jaya, Suami Cut Keke Diduga Tersangkut Kasus Perzinaan

8

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

9

Prediksi Skor Persib Bandung vs Tampines Rovers di Piala Presiden 2026! Maung Bandung Bisa Sapu Bersih Laga

10

Prediksi Skor Persebaya Surabaya vs PSMS Medan di Piala Presiden 2026: Misi Green Force Raih 3 Poin Lagi!

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore