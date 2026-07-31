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Rabbany Wanadriani
Sabtu, 1 Agustus 2026 | 03.49 WIB

5 Shio dengan Aura Kekayaan Kuat, Karakter Mereka Membuka Banyak Peluang

ilustrasi shio banyak uang. Sumber foto: Freepik - Image

ilustrasi shio banyak uang. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com - Dalam astrologi Tiongkok, setiap shio dipercaya memiliki karakter dan energi yang berbeda, termasuk dalam cara seseorang menghadapi peluang serta mengelola kehidupan finansial.

Ada beberapa shio yang disebut memiliki sifat alami yang mendukung keberhasilan ekonomi. Bukan berarti kekayaan datang tanpa usaha, tetapi karakter seperti ketekunan, intuisi, keberanian, dan kemampuan membaca situasi dipercaya dapat membantu mereka menemukan peluang lebih besar.

Menurut kepercayaan astrologi Tiongkok, lima shio berikut dianggap memiliki daya tarik finansial yang kuat karena mampu memanfaatkan kesempatan dan membangun kestabilan ekonomi.

Dilansir dari Horoscope, berikut lima shio yang disebut memiliki potensi besar dalam urusan rezeki.

1. Shio Kambing

Shio Kambing dikenal sebagai pribadi yang lembut, peka, dan memiliki kemampuan memahami perasaan orang lain.

Kemampuan membaca situasi membuat mereka lebih mudah beradaptasi dalam berbagai kondisi, termasuk dalam urusan pekerjaan dan keuangan.

Mereka biasanya memiliki ambisi besar, tetapi tidak selalu menunjukkan rencana yang sedang disusun kepada banyak orang.

Sikap tenang dan tidak mudah terpengaruh oleh gangguan membuat Shio Kambing mampu fokus mengejar tujuan.

Dalam urusan finansial, kemampuan menjaga hubungan baik dan memahami peluang menjadi salah satu kekuatan utama mereka.

2. Shio Ayam

Pemilik Shio Ayam dikenal sebagai sosok yang disiplin, jujur, dan memiliki etos kerja tinggi.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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