Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Vindi Rayinda Ayudya
Sabtu, 1 Agustus 2026 | 02.42 WIB

Ramalan Zodiak Taurus Besok Sabtu 1 Agustus 2026: Cinta Membawa Kejutan, Keuangan Stabil dan Hati Mulai Pulih

Ilustrasi zodiak Taurus (freepik) - Image

Ilustrasi zodiak Taurus (freepik)

JawaPos.Com - Ramalan zodiak Taurus besok, Sabtu 1 Agustus 2026, membuka bulan Agustus dengan suasana yang cukup romantis sekaligus emosional. 

Perhatian Taurus tampaknya lebih banyak tertuju pada keluarga dan orang-orang yang memiliki tempat penting dalam kehidupan. 

Ada perasaan yang sebenarnya ingin disampaikan, tetapi Taurus mungkin memilih menahannya karena belum menemukan cara yang tepat untuk mengungkapkannya.

Awal bulan ini menjadi kesempatan bagi Taurus untuk tidak terus memendam apa yang dirasakan. 

Beberapa pengalaman masa lalu mungkin masih meninggalkan jejak, sehingga proses untuk memulihkan hati membutuhkan waktu. 

Tidak perlu terburu-buru menganggap diri sudah sepenuhnya baik-baik saja. 

Yang terpenting adalah mulai menemukan kembali rasa tenang dan pijakan yang membuat hidup terasa lebih stabil.

Dalam urusan asmara, keberuntungan justru terlihat cukup kuat. Taurus yang selama ini merasa kesepian disarankan tidak terlalu banyak menghabiskan waktu sendirian. 

Pertemuan tak terduga dengan seseorang dapat menghadirkan kejutan menarik. 

Sementara bagi Taurus yang sudah memiliki pasangan, perhatian terhadap keluarga dan hubungan emosional menjadi semakin penting.

Karier membutuhkan sikap lebih hati-hati. Jangan mengambil risiko profesional yang sebenarnya tidak perlu hanya karena ingin mengejar hasil cepat. 

Sementara dari sisi finansial, kondisi Taurus tergolong stabil. Bahkan, perubahan suasana atau rencana perjalanan dapat memberikan pengalaman baru sekaligus membuka peluang finansial yang menarik.

Dilansir dari Astro Talk, berikut ramalan lengkap zodiak Taurus untuk Sabtu, 1 Agustus 2026.

1. Percintaan Taurus

Kehidupan asmara Taurus pada Sabtu, 1 Agustus 2026, membawa energi yang cukup hangat. 

Editor: Novia Tri Astuti
Tags
Artikel Terkait
Ramalan Zodiak Sabtu 1 Agustus 2026: Cinta, Karier, Keuangan, dan Kesehatan Aries, Taurus, Gemini, Cancer - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Sabtu 1 Agustus 2026: Cinta, Karier, Keuangan, dan Kesehatan Aries, Taurus, Gemini, Cancer

Jumat, 31 Juli 2026 | 20.58 WIB

Ramalan Zodiak Taurus 31 Juli 2026: Mulai dari Cinta, Karier, Kesehatan, dan Keuangan - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Taurus 31 Juli 2026: Mulai dari Cinta, Karier, Kesehatan, dan Keuangan

Jumat, 31 Juli 2026 | 19.04 WIB

Ramalan Zodiak Taurus Awal Agustus 2026: Karier Bersinar, Peluang Investasi Terbuka dan Rezeki Mengalir Lancar - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Taurus Awal Agustus 2026: Karier Bersinar, Peluang Investasi Terbuka dan Rezeki Mengalir Lancar

Jumat, 31 Juli 2026 | 16.23 WIB

Terpopuler

Puluhan Orang Terjebak di AEON Mall Kumamoto Usai Gempa Dahsyat M7,1 Diikuti Ledakan - Image
1

Puluhan Orang Terjebak di AEON Mall Kumamoto Usai Gempa Dahsyat M7,1 Diikuti Ledakan

2

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

3

Laporkan Malik Bawazier, Suami Endah Fitrianingsih Jadikan CCTV Bukti Perzinaan

4

Pelapor Perzinaan Malik Bawazier Dicecar 28 Pertanyaan di Polda Metro Jaya

5

Prediksi Skor Arema FC vs DPMM FC di Piala Presiden 2026! Momentum Singo Edan Lolos ke Semifinal

6

Suami Endah Fitrianingsih Sakit Hati ke Malik Bawazier Atas Kasus Perzinaan

7

Malik Bawazier Dilaporkan ke Polda Metro Jaya, Suami Cut Keke Diduga Tersangkut Kasus Perzinaan

8

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

9

Prediksi Skor Persib Bandung vs Tampines Rovers di Piala Presiden 2026! Maung Bandung Bisa Sapu Bersih Laga

10

Prediksi Skor Persebaya Surabaya vs PSMS Medan di Piala Presiden 2026: Misi Green Force Raih 3 Poin Lagi!

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore