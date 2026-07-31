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Jumat, 31 Juli 2026 | 11.35 WIB

Kekayaan Melimpah! 21 Tanggal Lahir Emas Diberi Rezeki Lancar Dan Uang Datang Sendiri

Ilustrasi tanggal lahir yang rezeki melimpah. (Magnific) - Image

Ilustrasi tanggal lahir yang rezeki melimpah. (Magnific)

JawaPos.com - Mempunyai rezeki lancar dan uang datang sendiri adalah dambaan banyak orang di mana pun berada.

Menurut kepercayaan Primbon Jawa modern, beberapa orang terlahir dengan angka lahir istimewa yang membuat mereka dikelilingi keberuntungan luar biasa sepanjang tahun.

Dalam ramalan terbaru, mereka yang lahir di tanggal lahir emas ini dipercaya akan merasakan kelimpahan rezeki, keberuntungan finansial, dan peluang sukses tanpa henti.

Tentu saja, semua ini tetap harus diiringi dengan kerja keras, tekad, dan doa. Namun sifat rajin, cerdas, dan rendah hati mereka disebut-sebut sebagai kunci uang datang sendiri di tahun ini.

Dilansir dari Kamus Angka Lahir, berikut adalah 20 tanggal lahir emas rezeki lancar dan uang datang sendiri tahun ini:

1. Tanggal Lahir 2, 12, dan 22

Pemilik tanggal lahir ini dikenal tertutup, senang menyendiri, tetapi cerdas dan rendah hati. Kerja keras dan tekad kuat menjadikan mereka selalu beruntung. Tidak heran, mereka disebut sebagai angka lahir emas dengan rezeki lancar.

2. Tanggal Lahir 9, 19, dan 29

Mereka yang lahir di tanggal ini cenderung sensitif dan mudah stres, namun selalu punya ide cemerlang. Ide tersebut mampu mendatangkan uang datang sendiri asal bisa mengendalikan emosi negatif.

3. Tanggal Lahir 6, 16, dan 26

Tanggal lahir ini membawa karakter bijaksana dan karismatik. Kesempatan emas terbuka lebar, orang percaya pada kepemimpinan mereka. Inilah alasan rezeki selalu datang lancar tanpa putus.

4. Tanggal Lahir 5, 15, dan 25

Sosok cerdas, aktif, dengan jaringan pergaulan luas. Orang dengan tanggal lahir ini mudah dipercaya dan selalu mendapatkan peluang kerja, bisnis, dan rezeki lancar di setiap waktu.

5. Tanggal Lahir 3, 13, 23, dan 30

Mereka pekerja keras, sopan, penuh kasih sayang, dan karismatik. Sifat ini membuka banyak pintu kesempatan emas untuk meraih kekayaan dan kesuksesan sepanjang tahun.

Editor: Hanny Suwindari
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