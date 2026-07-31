Konon Punya Khodam Uang Dan Kaya Raya Seumur Hidup! 5 Weton Dinobatkan Juragan Uang

rezeki melimpah./(dok: freepik)
JawaPos.com - Kepercayaan terhadap primbon Jawa hingga kini masih menjadi salah satu warisan budaya yang tetap dijaga oleh sebagian masyarakat Nusantara.
Primbon bukan hanya sekadar hitung-hitungan hari baik, tetapi juga dipercaya mampu meramal nasib, jodoh, hingga peruntungan rezeki seseorang.
Bagi sebagian orang, keberadaan khodam uang dianggap sebagai penjaga dan penarik rezeki yang membuat pemilik weton tertentu mudah mendapatkan kekayaan dan keberuntungan.
Meski demikian, setiap ramalan tetap perlu disikapi dengan bijak. Usaha, kerja keras, dan doa tetap menjadi kunci utama agar keberuntungan benar-benar mendatangkan hasil nyata. Lantas, siapa saja yang disebut sebagai weton juragan uang?
Dilansir dari Primbon Cirebon, berikut adalah lima weton juragan uang yang konon bakal memperoleh kekayaan:
Rabu Pon dikenal sebagai weton pekerja keras, optimis, dan pantang menyerah. Pemilik weton ini dipercaya selalu berjuang mengejar impian, sehingga berbagai peluang rezeki dan uang banyak akan datang menghampiri. Namun, watak pemarah sering muncul dan harus dikendalikan agar tidak menghambat kesuksesan.
Jumat Kliwon disebut sebagai weton anti miskin karena selalu dinaungi nasib baik dan rezeki stabil. Meski sering tertimpa masalah keuangan, mereka akan bangkit kembali dengan kecerdikan mengatur uang. Mereka sangat hemat, teliti dalam pengeluaran, dan tetap ringan tangan membantu orang lain.
Jumat Pon diyakini selalu mendapat rezeki tak terduga. Dalam bekerja, mereka berdedikasi tinggi dan hasilnya maksimal. Tidak heran jika uang mengalir deras untuk weton ini. Hanya saja, watak keras kepala dan emosi tinggi perlu dikendalikan agar jalan rezeki tetap lancar.
Minggu Legi terkenal stabil dalam keuangan berkat pendampingan khodam uang. Suka menabung membuat mereka diramal hidup kaya raya sepanjang umur. Meski ambisius, weton ini disarankan tidak cepat puas agar tidak terjebak pada kebuntuan dalam mencari solusi keuangan.
Senin Legi dipercaya akan hidup mewah, cemerlang, dan penuh peluang. Khodam uang selalu mendampingi mereka, membuat rezeki datang dari berbagai arah. Karir dan usaha diprediksi terus meningkat hingga menjadikan mereka kaya raya seumur hidup.
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