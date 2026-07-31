Ramalan Zodiak Libra Awal Agustus 2026: Tunda Keputusan Besar, Jaga Kesabaran dan Kelola Emosi dengan Bijak

Ilustrasi zodiak Libra (Magnific/Pikisuperstar)
JawaPos.com - Memasuki awal Agustus 2026, pemilik zodiak Libra diprediksi perlu menjalani hari dengan lebih tenang dan penuh pertimbangan.
Tidak semua keinginan dapat terwujud sesuai harapan dalam waktu dekat, sehingga kesabaran menjadi kunci utama untuk menghadapi berbagai situasi.
Mengambil keputusan secara terburu-buru justru berisiko menimbulkan persoalan yang sebenarnya bisa dihindari.
Awal bulan ini juga menjadi waktu yang tepat bagi Libra untuk mengevaluasi setiap rencana sebelum melangkah lebih jauh.
Jika memungkinkan, tunda terlebih dahulu keputusan besar hingga situasi menjadi lebih mendukung.
Dengan mengendalikan emosi dan menghindari sikap impulsif, Libra dapat melewati awal Agustus 2026 dengan lebih baik.
Berikut ramalan lengkap zodiak Libra pada awal Agustus 2026 yang dilansir dari astroved.
1. Karier
Di lingkungan kerja, Libra mungkin merasa usaha yang telah dilakukan belum mendapatkan apresiasi yang sesuai.
Hasil kerja yang baik bisa saja belum sepenuhnya mendapat perhatian dari atasan atau rekan kerja, sehingga memunculkan rasa kecewa.
Selain itu, ada kemungkinan terjadi perbedaan pandangan dengan atasan yang membuat suasana kerja terasa kurang nyaman.
Tetaplah bersikap profesional dan fokus menyelesaikan tanggung jawab. Kesabaran serta konsistensi akan membantu Anda membangun kepercayaan dalam jangka panjang.
2. Percintaan
Dalam urusan asmara, Libra disarankan untuk lebih mengutamakan sikap fleksibel saat berkomunikasi dengan pasangan.
Perbedaan pendapat dapat muncul, tetapi bukan berarti harus berakhir menjadi konflik.
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