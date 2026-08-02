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Vindi Rayinda Ayudya
Senin, 3 Agustus 2026 | 02.43 WIB

Ramalan Zodiak Libra Besok Senin 3 Agustus 2026: Cinta Butuh Kejujuran, Karier Makin Lancar

Ilustrasi zodiak Libra (Magnific/Pikisuperstar) - Image

Ilustrasi zodiak Libra (Magnific/Pikisuperstar)

JawaPos.Com - Ramalan zodiak Libra besok, Senin 3 Agustus 2026, mengajak Libra untuk lebih memperhatikan kondisi emosional sekaligus menjaga keseimbangan dalam berbagai aspek kehidupan. 

Libra mungkin terlihat tenang dari luar, tetapi ada beberapa hal yang sebenarnya masih mengganjal di dalam pikiran. 

Awal pekan ini menjadi waktu yang tepat untuk tidak terus menyimpan perasaan seorang diri.

Dalam hubungan dengan orang terdekat, Libra perlu memahami bahwa menjaga batas pribadi bukan berarti menjauh dari orang lain. 

Justru, batas yang sehat dapat membantu hubungan menjadi lebih nyaman karena masing-masing pihak memahami ruang dan kebutuhan satu sama lain.

Kehidupan asmara juga meminta Libra lebih jujur. Jika ada sesuatu yang terasa berbeda dalam hubungan, jangan membiarkannya berkembang menjadi prasangka. Percakapan terbuka dapat membantu menemukan persoalan yang sebenarnya.

Di lingkungan pekerjaan, Libra disarankan tetap tenang ketika menghadapi perbedaan pendapat. 

Tidak semua konflik harus diselesaikan dengan emosi. Sikap yang lebih bijaksana dapat membuat Libra terlihat semakin profesional.

Editor: Novia Tri Astuti
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