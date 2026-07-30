Kapan Harus Berhenti dan Bertahan? Ini Penjelasan Psikologi tentang Waktu yang Tepat untuk Melakukannya!

mengetahui kapan harus berhenti justru bisa menjadi tanda kebijaksanaan dan strategi menuju kesuksesan. (pinterest)
JawaPos.com - "Winners never quit" atau "pemenang tidak pernah menyerah" telah lama menjadi motivasi bagi banyak orang. Namun, menurut ulasan terbaru di Psychology Today, anggapan tersebut tidak selalu benar.
Dalam situasi tertentu, keputusan untuk berhenti justru dapat menjadi langkah yang lebih bijaksana dibanding terus bertahan pada sesuatu yang tidak lagi memberikan manfaat.
Ketekunan memang merupakan kualitas penting untuk mencapai tujuan. Akan tetapi, ketekunan yang sehat berbeda dengan terus memaksakan diri meski peluang keberhasilan semakin kecil atau biaya yang harus dikeluarkan—baik secara emosional, fisik, maupun finansial, terus meningkat.
Mempertahankan sesuatu hanya karena sudah menginvestasikan banyak waktu dan tenaga dapat membuat seseorang terjebak dalam keputusan yang tidak lagi rasional.
Salah satu kemampuan yang membedakan pengambil keputusan yang baik adalah kesediaan mengevaluasi kembali tujuan mereka.
Jika kondisi telah berubah, prioritas bergeser, atau informasi baru menunjukkan bahwa strategi saat ini tidak efektif, mengubah arah bukanlah bentuk kegagalan. Sebaliknya, hal itu mencerminkan kemampuan beradaptasi dan berpikir secara fleksibel.
Rasa takut dianggap gagal sering kali membuat seseorang enggan melepaskan tujuan yang sebenarnya sudah tidak sesuai dengan kebutuhan atau nilai hidupnya.
Akibatnya, energi dan sumber daya terus terkuras untuk mengejar sesuatu yang kecil kemungkinan berhasil, padahal kesempatan lain yang lebih menjanjikan justru terlewatkan.
Kesuksesan bukan hanya ditentukan oleh kemampuan untuk terus bertahan, tetapi juga oleh kebijaksanaan dalam mengetahui kapan harus melanjutkan dan kapan saatnya berhenti.
Ketekunan tetap penting, namun akan lebih efektif jika diimbangi dengan evaluasi yang jujur, kemampuan beradaptasi, dan keberanian mengubah arah ketika keadaan memang menuntutnya.
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