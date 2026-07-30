Momentum Emas Dimulai! 5 Zodiak Ini Berpeluang Mengalami Perubahan Positif pada Agustus 2026

JawaPos.com – Memasuki 1 Agustus 2026 hingga beberapa hari berikutnya, sejumlah zodiak diprediksi berada dalam fase yang penuh peluang dan energi positif.

Dalam perspektif astrologi, periode ini disebut menjadi waktu yang mendukung perubahan, pengembangan diri, serta keberanian untuk mengambil langkah baru dalam kehidupan.

Pergerakan energi Bulan yang berkaitan dengan Leo pada awal periode Agustus dipercaya membawa dorongan kepercayaan diri, kreativitas, dan semangat untuk mengejar tujuan yang telah direncanakan.

Kemudian, perubahan energi menuju Virgo memberikan kesempatan bagi beberapa zodiak untuk menyusun strategi, memperbaiki rencana, serta mengambil keputusan dengan lebih matang.

Suasana musim Leo yang berlangsung juga disebut mampu meningkatkan motivasi dan membuat beberapa zodiak merasa lebih siap menghadapi berbagai peluang yang muncul sepanjang tahun 2026.

Dilansir dari laman YourTango, terdapat lima zodiak yang diprediksi memiliki momentum positif dan penuh kesempatan mulai 1 Agustus 2026.

1. Leo Leo menjadi salah satu zodiak yang mendapatkan dorongan energi kuat pada awal Agustus 2026.

Periode ini membawa peningkatan rasa percaya diri, keberanian, dan semangat besar untuk mengejar berbagai target yang selama ini ingin diwujudkan.

Energi positif tersebut membuat Leo lebih mudah melihat potensi diri dan menentukan arah yang ingin dicapai.