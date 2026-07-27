Dari Sulit Jadi Berlimpah, 7 Shio Ini Diprediksi Mengalami Perubahan Finansial

shio dihujani finansial hingga jadi kaya raya kata astrologi Tionghoa./Freepik.
JawaPos.com – Dalam astrologi Tionghoa, perjalanan hidup seseorang dipercaya dapat mengalami perubahan mengikuti siklus energi dan peruntungan. Beberapa shio disebut akan memasuki fase baru setelah melewati masa penuh tantangan, terutama dalam hal keuangan.
Menurut ramalan astrologi Tionghoa, sejumlah shio diprediksi mulai meninggalkan periode kurang beruntung dan beralih menuju masa yang lebih cerah. Mereka dipercaya akan mendapatkan peluang baru yang dapat membuka jalan menuju kestabilan finansial.
Perubahan energi positif tersebut disebut mampu membawa pengaruh besar terhadap kondisi ekonomi. Mulai dari datangnya kesempatan menguntungkan, perkembangan usaha, hingga peningkatan taraf hidup secara bertahap.
Meski keberuntungan juga dipengaruhi oleh usaha dan keputusan pribadi, beberapa shio ini dipercaya sedang berada dalam momentum yang mendukung untuk mencapai kesuksesan dan kemapanan.
Dilansir dari akun YouTube Rezeki & Hoki, disebutkan bahwa terdapat tujuh shio yang dipercaya akan mendapatkan limpahan keberuntungan finansial dan berpotensi mengalami peningkatan kekayaan menurut astrologi Tionghoa.
1. Shio Kambing
Dalam astrologi Tiongkok, shio kambing dianggap sebagai representasi kemakmuran dan pencapaian yang gemilang.
Mereka yang terlahir di tahun kambing, termasuk 1979 (unsur tanah), 1991 (unsur logam), 2003 (unsur air), dan 2015 (unsur kayu), memiliki kemampuan luar biasa untuk mengumpulkan kekayaan dalam jumlah yang menakjubkan.
Kepekaan mereka terhadap peluang bisnis yang muncul di sekitar lingkungan sangatlah tinggi dan tajam.
Sifat bijaksana yang mereka miliki memungkinkan pengambilan keputusan finansial yang tepat di setiap kesempatan.
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