Lahir dengan Weton Ini? Primbon Jawa Sebut Anda Punya Potensi Sukses Besar

JawaPos.com - Dalam kepercayaan Primbon Jawa, weton sering kali dikaitkan dengan karakter, perjalanan hidup, hingga keberuntungan seseorang.

Bukan hanya sebagai penanda hari kelahiran, weton juga dipercaya memiliki makna tertentu yang menggambarkan potensi dan arah kehidupan seseorang.

Di antara berbagai weton yang ada, beberapa di antaranya kerap mendapat julukan sebagai “weton sultan” karena dipercaya memiliki jalan rezeki yang luas, keberanian mengambil peluang, serta kemampuan membangun kehidupan yang mapan.

Istilah tersebut bukan berarti seseorang pasti menjadi kaya tanpa usaha, melainkan menggambarkan karakter dan potensi yang dipercaya mendukung kesuksesan, terutama dalam bidang ekonomi dan usaha.

Dilansir dari akun YouTube Primbon Cirebon, berikut tujuh weton yang sering disebut memiliki potensi besar dalam urusan rezeki dan kemakmuran menurut Primbon Jawa.

1. Minggu Wage Pemilik weton Minggu Wage dipercaya memiliki karakter pekerja keras dan mental yang kuat dalam menghadapi berbagai tantangan.

Dalam perhitungan Primbon Jawa, weton ini memiliki neptu 9 yang dianggap membawa energi keteguhan dan daya juang tinggi.

Mereka dikenal tidak mudah menyerah ketika menghadapi kesulitan. Sikap pantang mundur inilah yang dipercaya menjadi modal penting dalam meraih keberhasilan.

Dengan ketekunan dan konsistensi, pemilik weton Minggu Wage diyakini mampu membangun kestabilan finansial secara perlahan hingga mencapai kehidupan yang lebih sejahtera.