Dipercaya Bernasib Baik, Ini 6 Shio yang Berpotensi Sukses Secara Finansial

JawaPos.com - Dalam kepercayaan astrologi Tionghoa, setiap shio diyakini memiliki karakter serta potensi keberuntungan yang berbeda-beda. Sebagian di antaranya kerap dikaitkan dengan peluang memperoleh rezeki, kemajuan karier, hingga kondisi finansial yang lebih stabil.

Perlu dipahami bahwa ramalan shio merupakan bagian dari kepercayaan tradisional dan tidak dapat dijadikan kepastian mengenai masa depan. Keberhasilan finansial tetap dipengaruhi oleh usaha, keterampilan, dan keputusan yang diambil setiap individu.

Dilansir dari kanal YouTube Rezeki & Hoki, berikut enam shio yang dalam astrologi Tionghoa sering dikaitkan dengan peluang rezeki dan keberuntungan.

1. Shio Naga Shio Naga dikenal sebagai sosok yang berwibawa, percaya diri, dan memiliki jiwa kepemimpinan. Mereka yang lahir pada tahun 1964, 1976, 1988, 2000, dan 2012 dipercaya memiliki integritas tinggi serta menjunjung kejujuran.

Karakter tersebut membuat pemilik shio Naga lebih mudah memperoleh kepercayaan dalam dunia kerja maupun bisnis. Dengan konsistensi dan tanggung jawab yang dimiliki, mereka dinilai memiliki peluang besar untuk meraih kesuksesan finansial.

2. Shio Kuda Shio Kuda identik dengan semangat tinggi, pekerja keras, dan pantang menyerah. Mereka yang lahir pada tahun 1978, 1990, 2002, dan 2014 diyakini mampu menghadapi tantangan dengan optimisme.

Sikap jujur dan dapat dipercaya menjadi nilai tambah yang membantu mereka membangun hubungan profesional. Karakter tersebut dipercaya membuka lebih banyak peluang karier maupun usaha.

3. Shio Kambing Pemilik Shio Kambing dikenal ramah, penyayang, dan mudah menjalin hubungan dengan orang lain. Mereka yang lahir pada tahun 1979, 1991, 2003, dan 2015 juga disebut memiliki kepribadian yang tulus.

Kemampuan membangun relasi yang baik serta sikap terbuka dinilai dapat menghadirkan kesempatan baru, termasuk dalam bidang pekerjaan dan keuangan.