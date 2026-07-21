Punya Wibawa Sejak Lahir, 7 Weton Ini Disebut Membawa Energi Kebangsawanan

JawaPos.com – Tidak semua orang memiliki daya tarik dan kewibawaan yang mampu membuatnya dihormati oleh lingkungan sekitar. Dalam tradisi Jawa, terdapat kepercayaan mengenai sejumlah weton yang dianggap memiliki pembawaan istimewa sejak lahir.

Weton-weton tersebut diyakini membawa aura kebangsawanan, bukan semata-mata karena berasal dari garis keturunan keluarga tertentu, melainkan karena karakter, sikap, serta energi positif yang terpancar dari dalam diri.

Selain dikenal memiliki kharisma kuat, mereka juga disebut mempunyai keteguhan hati, kecerdasan dalam menghadapi situasi, serta kemampuan memimpin yang muncul secara alami. Dalam kehidupan sehari-hari, sosok dengan karakter tersebut kerap dipandang mampu memberikan ketenangan dan menjadi inspirasi bagi orang di sekitarnya.

Dirangkum dari kanal YouTube BELAJAR BERSAMA79, berikut tujuh weton yang dipercaya sebagai pewaris aura bangsawan menurut ilmu titen dan kejawen.

1. Kamis Pahing

Weton Kamis Pahing dipercaya sebagai simbol keluhuran jiwa dan kepemimpinan sejati.

Dengan neptu gabungan 17, mereka yang lahir pada hari ini dikenal tenang, penuh perhitungan, dan memiliki intuisi tajam.

Ucapannya sering menjadi rujukan, bagaikan titah yang membawa pengaruh kuat kepada orang di sekitarnya.

Aura Kamis Pahing terlihat dari pancaran wajah yang teduh, sorot mata yang bersih, dan sikap tubuh yang anggun.

Bahkan dalam kondisi sederhana, mereka tetap memancarkan wibawa.

Sifat ini tidak dibuat-buat, melainkan muncul dari dalam dirinya yang membawa energi spiritual tinggi dan koneksi batin kuat dengan leluhur.

Mereka dikenal sebagai penjaga nilai-nilai tradisi dan keadaban.

Tak heran jika banyak dari mereka tumbuh menjadi pemimpin masyarakat, guru, pengusaha sukses, atau tokoh spiritual yang disegani.