Rezeki Melonjak Pesat, 4 Shio Ini Diramal Menikmati Keberuntungan Finansial pada Agustus 2026

Shio yang Menjadi Jutawan.

JawaPos.com – Memasuki awal Agustus 2026, sejumlah shio diperkirakan memasuki fase yang lebih menjanjikan dalam urusan keuangan. Peluang mendapatkan pemasukan tambahan, perkembangan bisnis, hingga kesempatan meraih keuntungan besar disebut semakin terbuka bagi beberapa pemilik shio tertentu.

Dalam ramalan astrologi Tionghoa, momentum awal bulan ini dinilai membawa energi positif yang dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan usaha, meningkatkan karier, maupun memperkuat kondisi finansial.

Dilansir dari kanal YouTube Rezeki dan Hoki, berikut empat shio yang diprediksi memiliki peluang menikmati lonjakan rezeki dan perkembangan finansial sepanjang awal Agustus 2026.

1. Shio Tikus Pemilik Shio Tikus diprediksi memasuki periode yang lebih cerah setelah melewati berbagai tantangan dalam beberapa waktu terakhir. Kemampuan mereka membaca peluang menjadi modal utama untuk meraih keuntungan yang lebih besar.

Peluang bisnis yang sempat tertunda berpotensi kembali hadir dengan prospek yang lebih menjanjikan. Sementara bagi karyawan, kesempatan memperoleh promosi, bonus, atau proyek bernilai tinggi juga semakin terbuka.

Meski peluang finansial meningkat, pengelolaan keuangan yang bijak tetap diperlukan agar hasil yang diperoleh dapat memberikan manfaat jangka panjang.

2. Shio Naga Shio Naga diperkirakan berada dalam fase keberuntungan yang cukup kuat di bidang keuangan. Karisma, keberanian, dan kemampuan mengambil keputusan menjadi faktor yang mendukung datangnya berbagai kesempatan baru.

Awal Agustus 2026 disebut menjadi waktu yang baik untuk menjalin kerja sama, mengembangkan bisnis, maupun mempertimbangkan investasi yang telah direncanakan dengan matang.

Namun, menjaga sikap rendah hati dan tidak terburu-buru mengambil keputusan tetap menjadi kunci agar peluang yang datang dapat dimanfaatkan secara optimal.

3. Shio Kelinci Kepekaan dan intuisi menjadi kekuatan utama Shio Kelinci pada awal Agustus 2026. Kemampuan membaca situasi membuat mereka lebih mudah mengambil keputusan yang menguntungkan, terutama dalam urusan finansial.

Pemasukan dapat berasal dari berbagai sumber, seperti hasil usaha, penyelesaian proyek, maupun dukungan dari relasi yang kembali membuka peluang baru.

Periode ini juga dinilai tepat untuk mulai menabung, berinvestasi, atau merintis usaha bersama orang-orang terdekat.