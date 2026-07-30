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Vindi Rayinda Ayudya
Jumat, 31 Juli 2026 | 00.26 WIB

Akhiri Juli dengan Peluang Rezeki! Simak, Ramalan Shio Besok Jumat 31 Juli 2026: Tikus, Kerbau, Macan, dan Kelinci

Ilustrasi Shio (magnific) - Image

Ilustrasi Shio (magnific)

JawaPos.com - Memasuki hari terakhir di bulan Juli, ramalan shio besok Jumat, 31 Juli 2026, menjadi informasi yang dinantikan banyak orang untuk melihat potensi keberuntungan yang mungkin hadir dalam berbagai aspek kehidupan. 

Berdasarkan astrologi Tiongkok, energi pada penghujung bulan ini mendorong setiap shio untuk melakukan evaluasi, menyelesaikan target yang belum tercapai, sekaligus mempersiapkan langkah baru menyambut bulan Agustus dengan optimisme yang lebih besar.

Bagi pemilik shio Tikus, Kerbau, Macan, dan Kelinci, hari Jumat diprediksi menghadirkan dinamika yang cukup positif. 

Ada yang berpeluang mendapatkan apresiasi di tempat kerja, mengalami peningkatan kondisi keuangan, hingga menikmati hubungan yang semakin harmonis bersama pasangan maupun keluarga. 

Namun, keberuntungan tidak datang begitu saja. Sikap disiplin, kemampuan beradaptasi, dan keberanian mengambil keputusan tetap menjadi faktor utama yang menentukan hasil akhir.

Selain memperhatikan karier dan finansial, penting pula menjaga kesehatan fisik serta keseimbangan emosi. 

Dengan tubuh yang bugar dan pikiran yang jernih, setiap peluang yang datang akan lebih mudah dimanfaatkan secara maksimal.

Dilansir dari Astrology.com, berikut ramalan shio besok Jumat, 31 Juli 2026, untuk pemilik shio Tikus, Kerbau, Macan, dan Kelinci.

Editor: Novia Tri Astuti
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