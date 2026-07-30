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Aulia Rahmi
Kamis, 30 Juli 2026 | 23.15 WIB

Kerja Keras Mulai Berbuah, 5 Shio Ini Berpeluang Raih Keuntungan Finansial Besar di 2026

Ilustrasi Shio Paling Banyak Panen Cuan (freepik) - Image

Ilustrasi Shio Paling Banyak Panen Cuan (freepik)

JawaPos.com - Tahun 2026 dipandang sebagai periode yang menekankan pentingnya proses, ketekunan, dan kemampuan mengelola peluang dengan bijak.

Dalam perjalanan menuju kesuksesan finansial, keberuntungan bukan menjadi satu-satunya faktor penentu. Konsistensi dalam bekerja, keberanian mengambil keputusan, serta kemampuan bertahan menghadapi tantangan menjadi bagian penting untuk mencapai hasil besar.

Menurut kepercayaan astrologi Tionghoa, setiap shio memiliki karakter dan pola berbeda dalam menghadapi pekerjaan, peluang, serta pengelolaan keuangan.

Beberapa shio dinilai memiliki energi yang selaras dengan kerja keras dan kedisiplinan, sehingga berpotensi mendapatkan hasil finansial lebih kuat sepanjang tahun 2026.

Bukan berarti keberhasilan datang tanpa usaha, tetapi karakter alami yang dimiliki dapat menjadi modal untuk memanfaatkan peluang dengan lebih maksimal.

Berikut lima shio yang diprediksi berpotensi memanen cuan besar di tahun 2026 berkat ketekunan dan disiplin kerja, dirangkum dari kanal YouTube Koko Lie Tarot.

1. Shio Kuda: Gerak Cepat yang Membuka Banyak Peluang

Shio Kuda dikenal sebagai pribadi yang penuh energi, aktif, dan memiliki keberanian tinggi dalam mengambil langkah.

Mereka bukan tipe yang hanya menunggu kesempatan datang, tetapi cenderung menciptakan peluang melalui tindakan nyata.

Memasuki tahun 2026, karakter cepat bergerak ini menjadi salah satu kekuatan utama bagi Shio Kuda dalam mengejar perkembangan finansial.

Peluang bisnis, pekerjaan baru, maupun proyek tambahan berpotensi muncul ketika mereka mampu menjaga produktivitas.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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