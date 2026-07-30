5 Shio yang Diramalkan Memiliki Peluang Finansial Positif, Apakah Anda Termasuk?

JawaPos.com - Dalam astrologi Tionghoa, setiap shio dipercaya memiliki karakter dan potensi keberuntungan yang berbeda. Beberapa shio kerap dikaitkan dengan peluang memperoleh rezeki, kemajuan karier, hingga kondisi finansial yang lebih stabil karena sifat-sifat yang dimilikinya.

Dilansir dari kanal YouTube Rezeki & Hoki, terdapat lima shio yang diramalkan memiliki prospek positif dalam urusan rezeki dan keuangan.

Meski demikian, ramalan shio merupakan bagian dari kepercayaan tradisional dan tidak dapat dijadikan kepastian mengenai masa depan. Hasil yang diperoleh seseorang tetap dipengaruhi oleh kerja keras, kemampuan, dan keputusan yang diambil.

Berikut lima shio yang menurut astrologi Tionghoa dikaitkan dengan peluang finansial yang baik.

1. Shio Babi Shio Babi, yang mencakup kelahiran tahun 1971, 1983, 1995, 2007, dan 2019, dikenal memiliki sifat ramah, murah hati, serta mudah menjalin hubungan dengan orang lain.

Menurut astrologi Tionghoa, kemampuan membangun relasi dan bekerja sama menjadi salah satu faktor yang dapat membuka berbagai peluang dalam karier maupun usaha. Selain itu, pemilik shio ini juga dipercaya memiliki naluri yang baik dalam mengelola keuangan sehingga mampu memanfaatkan peluang yang datang dengan bijak.

2. Shio Naga Pemilik Shio Naga yang lahir pada 1964, 1976, 1988, 2000, dan 2012 sering digambarkan memiliki jiwa kepemimpinan, percaya diri, dan berani mengambil keputusan.

Dalam ramalan astrologi Tionghoa, karakter tersebut dipercaya dapat membantu mereka memperoleh kesempatan baru, baik di lingkungan profesional maupun dunia usaha. Meski demikian, mereka juga diingatkan untuk tetap rendah hati agar hubungan dengan orang lain tetap terjaga.

3. Shio Kuda Shio Kuda, yang meliputi kelahiran tahun 1978, 1990, 2002, dan 2014, dikenal sebagai sosok yang aktif, mandiri, dan mudah beradaptasi.