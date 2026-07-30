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Irfan Ferdiansyah
Kamis, 30 Juli 2026 | 22.37 WIB

Rezeki Melimpah Ruah! 7 Weton Istimewa Segera Mendengar Riuh Gebyar Gelombang Kekayaan yang Berduyun-duyun Mendekat

Ilustrasi weton yang rezeki melimpah. (Magnific)

JawaPos.com - Dalam kepercayaan masyarakat Jawa, primbon merupakan panduan kehidupan yang telah diwariskan turun-temurun. 

 
Salah satu aspek yang diyakini membawa pengaruh besar dalam hidup seseorang adalah weton kelahiran, yaitu gabungan hari dan pasaran dalam kalender Jawa. 
 
Weton dipercaya dapat mencerminkan nasib, karakter, dan rezeki seseorang di berbagai fase kehidupan.

Dilansir dari Youtube Ngaos Jawa, pada tahun ini, menurut tafsir primbon dan petungan spiritual Jawa, ada 7 weton istimewa yang disebut-sebut akan segera mendengar riuh gebyar gelombang kekayaan yang datang silih berganti.
 
Rezeki yang mengalir deras ini tidak datang begitu saja, melainkan sebagai buah dari perjuangan, restu leluhur, serta energi kosmis yang selaras dengan keberuntungan mereka.

Berikut adalah 7 weton yang diprediksi akan mengalami lonjakan rezeki gegap gempita, dengan gelombang kekayaan yang datang berduyun-duyun mendekat:

1. Weton Kamis Wage

Pemilik weton Kamis Wage dikenal memiliki kepekaan spiritual tinggi dan daya pikir strategis. 
 
Dalam primbon, Kamis Wage berada di bawah pengaruh neptu 13 (Kamis 8 + Wage 5), angka yang mengandung energi perputaran rezeki.

Pertanda gegap gempita:

Akan ada peluang besar dari arah yang tak disangka-sangka—bisa berupa proyek usaha, peningkatan omzet dagang, atau warisan keluarga. 
 
Riuh rezeki akan datang dalam bentuk uang cepat, kelancaran bisnis, dan kabar menggembirakan tentang kenaikan jabatan.

2. Weton Selasa Legi

Dengan neptu 10 (Selasa 3 + Legi 7), weton ini membawa karakter pekerja keras dan pandai membangun relasi. 
 
Keberuntungan weton ini berada pada kemampuan membalikkan kesulitan menjadi peluang.

Pertanda gelombang kekayaan:

Akan terdengar kabar diterima kerja di posisi yang diidamkan, atau penjualan besar-besaran dalam bisnis.
 
Kekayaan tidak hanya dalam bentuk materi, tapi juga berupa dukungan orang-orang penting yang membuka jalan rezeki.

3. Weton Jumat Pon

Weton ini memiliki neptu 13 (Jumat 6 + Pon 7) yang dipercaya membawa pesona alami dan kharisma. 
 
Orang berweton Jumat Pon seringkali menjadi pusat perhatian dan mudah mendapatkan simpati, yang kemudian membuka peluang finansial besar.

Tanda riuh rezeki:

Akan terjadi pertemuan penting yang mempertemukan pemilik weton ini dengan tokoh yang menjadi pembuka pintu kekayaan. 
 
Investasi yang sempat macet mulai menghasilkan, dan gelombang uang tunai mulai mengalir ke rekening.

4. Weton Rabu Kliwon

Dengan neptu 14 (Rabu 7 + Kliwon 7), weton ini dinaungi energi besar dari alam halus. 
 
Dikenal sebagai pemilik intuisi tajam, Rabu Kliwon seringkali mendapat ilham atau mimpi yang membawa petunjuk rezeki.

Pertanda gegap gempita:

Akan ada penawaran kerja sama menggiurkan, peningkatan penjualan dalam skala masif, serta kenaikan pesat dari usaha online. 
 
Uang datang dari berbagai penjuru, bahkan ada yang berasal dari luar negeri.

5. Weton Minggu Pahing

Neptu 14 (Minggu 5 + Pahing 9) menjadikan weton ini sangat cocok menjadi pemimpin atau wirausahawan. 
 
Dalam primbon, Minggu Pahing digambarkan sebagai pemilik aura magnet uang yang kuat jika dijalani dengan ketekunan.

Gelombang rezeki:

Akan ada lonjakan pesanan, peningkatan omzet, dan tawaran kerja sama dari klien kelas atas. 
 
Uang datang seperti gelombang besar yang terus berdatangan, terutama di pertengahan dan akhir tahun.

6. Weton Sabtu Pon

Sabtu Pon dengan neptu 16 (Sabtu 9 + Pon 7) memiliki karakter ulet, penuh perhitungan, dan tahan banting. 
 
Keberuntungan weton ini meningkat tajam saat mereka mengalami tekanan, karena justru dari sanalah muncul kekuatan rezeki mereka.

Pertanda kekayaan mendekat:

Rezeki datang lewat penyelesaian proyek besar, utang yang dibayar lunas, dan relasi yang membawa ke dunia bisnis baru. 
 
Tidak hanya uang, tapi juga harta bergerak seperti kendaraan atau properti mulai mengalir.

7. Weton Senin Kliwon

Neptu 12 (Senin 4 + Kliwon 8) membuat weton ini berada di bawah perlindungan energi bumi dan langit yang kuat. 
 
Karakter mereka tenang namun fokus. 
 
Dalam kepercayaan Jawa, Senin Kliwon adalah weton yang mudah diikuti keberuntungan besar jika sabar dan tidak tergesa-gesa.

Tanda-tanda riuh rezeki:

Akan muncul sinyal dari langit lewat mimpi, angka, atau bisikan batin yang membawa ke arah investasi sukses. 
 
Pemilik weton ini juga cenderung menang undian, lelang, atau mendapatkan keuntungan mendadak dari hal yang sederhana.

Penutup: Rezeki Itu Tidak Sekadar Soal Uang

Meskipun primbon menyebutkan weton-weton tertentu berpeluang mengalami rezeki gegap gempita, penting diingat bahwa rezeki bukan hanya tentang uang, tapi juga berupa kesehatan, kedamaian batin, hubungan baik dengan keluarga, serta kemudahan dalam urusan hidup.

Bagi yang tidak termasuk dalam daftar 7 weton ini, jangan berkecil hati. 
 
Setiap weton memiliki waktunya sendiri untuk bersinar. 
 
Yang terpenting adalah tetap bekerja keras, menjaga hati, serta melestarikan hubungan baik dengan sesama dan dengan alam.

Semoga artikel ini bisa menjadi penyemangat dan bahan perenungan. 
 
Siapa tahu, riuh gebyar gelombang kekayaan itu memang sudah mulai mendekat tanpa Anda sadari.

Editor: Hanny Suwindari
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