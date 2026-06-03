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Niko Sulpriyono
Kamis, 4 Juni 2026 | 00.19 WIB

Rezeki Nomplok di Bulan Juni? 5 Shio Ini Diramal Bakal Dapat Uang Tak Terduga dari Orang Terdekat

Ilustrasi Shio (Freepik) - Image

Ilustrasi Shio (Freepik)

JawaPos.com - Bulan Juni sering dianggap sebagai momen yang membawa berbagai peluang baru, termasuk dalam urusan keuangan. 

Bagi sebagian orang, rezeki tidak selalu datang dari hasil kerja keras semata. 

Ada kalanya bantuan, hadiah, atau dukungan finansial hadir dari orang-orang terdekat yang peduli dan ingin memberikan pertolongan.

Dalam astrologi Tiongkok, beberapa shio diprediksi memiliki peluang lebih besar untuk menerima keberuntungan finansial selama bulan Juni

Bentuknya bisa beragam, mulai dari bantuan saat menghadapi kesulitan ekonomi, hadiah dari keluarga, hingga dukungan dari seseorang yang memiliki perhatian khusus kepada mereka.

Meski ramalan tidak dapat dijadikan kepastian, banyak orang menjadikannya sebagai hiburan sekaligus motivasi untuk tetap berpikir positif. 

Berikut lima shio yang diprediksi berpotensi menerima rezeki tak terduga sepanjang bulan Juni yang dirangkum dari kanal YouTube Marcel Wen pada Rabu (03/06).

1. Shio Ular

Pemilik shio Ular dikenal sebagai sosok yang setia dan memiliki kemampuan beradaptasi yang baik dalam berbagai situasi. 

Mereka cenderung pekerja keras dan tidak mudah menyerah ketika menghadapi tantangan hidup.

Selain itu, shio Ular juga sering dikenal memiliki intuisi yang kuat dan mampu membaca situasi dengan baik. 

Editor: Setyo Adi Nugroho
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