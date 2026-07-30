6 Zodiak Paling Beruntung pada Kamis, 30 Juli 2026, Rezeki Mulai Pulih dan Peluang Baik Berdatangan

JawaPos.com - Hari Kamis, 30 Juli 2026, diprediksi menjadi hari yang membawa angin segar bagi sejumlah zodiak.

Berdasarkan pembacaan tarot, terdapat enam zodiak yang disebut memiliki peluang lebih besar untuk merasakan keberuntungan, terutama dalam hal rezeki, pemulihan kondisi hidup, hingga datangnya berbagai peluang positif.

Ramalan ini menggambarkan bahwa setiap zodiak memiliki perjalanan yang berbeda.

Ada yang mulai bangkit setelah menghadapi masa sulit, ada pula yang diprediksi menikmati hasil dari kerja keras yang telah dilakukan selama ini.

Energi positif tersebut dipercaya membuka jalan menuju kondisi yang lebih baik dibandingkan sebelumnya.

Meski demikian, ramalan zodiak bukanlah kepastian. Prediksi ini dapat dijadikan sebagai motivasi untuk tetap optimistis, bekerja keras, dan terus bersyukur atas setiap peluang yang hadir.

Berikut 6 zodiak yang diprediksi paling beruntung pada Kamis, 30 Juli 2026 yang dirangkum dari kanal YouTube ZODIAK HARIAN pada Rabu (29/07).

1. Sagittarius Sagittarius menjadi zodiak pertama yang diprediksi memperoleh keberuntungan pada hari Kamis, 30 Juli 2026.