Rezeki Datang dari Berbagai Arah, 4 Shio Ini Diprediksi Beruntung Sepanjang 2026

JawaPos.com – Dalam astrologi Tiongkok, pergantian tahun sering dikaitkan dengan perubahan energi yang dipercaya dapat memengaruhi berbagai aspek kehidupan, termasuk keberuntungan dan kondisi finansial. Tahun 2026 yang dikenal sebagai Tahun Kuda Api disebut oleh sebagian astrolog sebagai periode penuh peluang bagi beberapa shio.

Menurut kepercayaan tersebut, ada sejumlah shio yang diprediksi mendapatkan aliran rezeki lebih besar, baik melalui perkembangan karier, usaha, maupun kesempatan baru yang muncul. Meski ramalan tidak dapat menjadi kepastian masa depan, informasi ini kerap menjadi bahan refleksi bagi sebagian orang.

Dirangkum dari kanal YouTube Rezeki & Hoki, berikut empat shio yang dipercaya memiliki peluang keberuntungan finansial pada 2026.

1. Shio Kelinci Pemilik Shio Kelinci diprediksi mengalami berbagai kejutan positif sepanjang 2026. Dalam kepercayaan feng shui, tahun Kuda Api disebut membawa peluang yang membuat mereka lebih mudah menemukan kesempatan baru.

Rezeki diyakini dapat muncul dari berbagai arah, baik melalui pekerjaan, usaha, maupun peluang yang sebelumnya tidak terduga. Namun, kemampuan memanfaatkan kesempatan dan tetap berusaha menjadi faktor penting agar hasil yang diperoleh dapat berkembang.

2. Shio Kuda Tahun 2026 dipercaya menjadi periode yang cukup istimewa bagi Shio Kuda karena dianggap memiliki energi yang selaras dengan tahunnya sendiri. Mereka diprediksi memiliki peluang besar untuk meningkatkan pencapaian dalam berbagai bidang.

Peningkatan karier, perkembangan bisnis, hingga bertambahnya pemasukan menjadi beberapa hal yang sering dikaitkan dengan shio ini. Dengan kerja keras dan keputusan yang tepat, peluang menuju kondisi finansial yang lebih baik semakin terbuka.

3. Shio Ayam Shio Ayam disebut berpotensi memperoleh peningkatan dalam hal kekayaan, pencapaian, dan penghargaan pada 2026. Energi keberuntungan tahun Kuda Api dipercaya dapat mendukung kemajuan mereka dalam pekerjaan maupun bisnis.

Peluang untuk memperluas usaha dan meningkatkan pendapatan diyakini semakin besar. Jika mampu mengelola hasil yang diperoleh dengan bijak, kondisi ekonomi mereka dapat berkembang secara lebih stabil.