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Shania Vivi Armylia Putri
Kamis, 30 Juli 2026 | 05.53 WIB

4 Zodiak yang Terbukti Makin Sukses Setelah Diputusin, Mampu Lebih Bangkit dan Glow Up Maksimal

Ilustrasi glow up/Magnific - Image

Ilustrasi glow up/Magnific

JawaPos.Com - Tidak ada seorangpun yang mau menjadi korban dari perselingkuhan.

Namun, jika anda berselingkuh dari keempat zodiak ini maka sudah pasti dijamin anda akan menyesal seumur hidup.

Mereka memiliki sikap yang tangguh dan benar-benar bisa membuktikan bahwa perselingkuhan yang dilakukan oleh pasangan adalah sesuatu yang salah.

Mengutip informasi dari laman collective.world berikut empat zodiak yang justru makin sukses besar, saat mereka diputuskan oleh pasangan.  

Scorpio dikenal sulit melupakan rasa sakit dan cenderung menyimpan dendam. Mereka juga tidak segan mencari cara untuk membalas perlakuan yang mereka terima. Bagi scorpio, hati yang telah anda hancurkan bukanlah sesuatu yang bisa dimanfaatkan begitu saja. Oleh karena itu, mereka akan berusaha membuat anda merasakan konsekuensi atas tindakan anda.

Taurus hanya akan memberi anda sekali kesempatan. Sekali anda menyakiti mereka, maka seluruh kepercayaan itu akan hancur dan hampir mustahil untuk dipulihkan. Semua perhatian dan kebaikan yang biasa mereka berikan akan berhenti seketika. Meskipun mereka sangat mencintai anda, taurus tetap akan memilih untuk pergi.

Aries bisa segera membuka lembaran baru, bahkan menjalin hubungan baru ataupun memulai untuk mengenal orang lain dalam waktu singkat. Mereka akan menganggap kepergian anda sebagai suatu yang justru menguntungkan. Saat anda melihat mereka menikmati berbagai pengalaman baru dan menjalani hidup dengan penuh semangat.

Gemini akan menceritakan kepada banyak orang tentang apa yang sebenarnya terjadi. Bahkan mereka mungkin mengungkapkannya di media sosial karena mereka tidak takut menyuarakan apa yang mereka rasakan. Jika anda pernah berselingkuh dari mereka, maka bersiaplah karena banyak orang akan mengetahui tindakan anda. 

Editor: Novia Tri Astuti
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