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Aulia Rahmi
Kamis, 30 Juli 2026 | 19.11 WIB

Keajaiban Bisa Datang Kapan Saja, 6 Zodiak Ini Diprediksi Paling Beruntung di Juli 2026

Ilustrasi Zodiak dapat Keajaiban Berlimpah (senivpetro/freepik)

JawaPos.com – Dalam perjalanan hidup, setiap orang pernah menghadapi masa ketika berbagai rencana terasa berjalan di tempat dan harapan mulai memudar. Namun, tidak jarang keadaan berubah secara tak terduga melalui kesempatan baru yang membawa angin segar.

Dalam astrologi, momen seperti ini sering dikaitkan dengan pengaruh pergerakan energi yang diyakini membuka peluang bagi beberapa zodiak. Memasuki akhir Juli 2026, sejumlah zodiak diprediksi memiliki kesempatan lebih besar untuk mengalami perubahan positif, baik dalam urusan keuangan, karier, hubungan, maupun kehidupan pribadi.

Dikutip dari kanal YouTube Marcel Wen, Kamis (30/7/2026), berikut enam zodiak yang diperkirakan berpeluang mengalami berbagai kejutan menyenangkan sepanjang Juli 2026.

1. Taurus

Taurus dikenal sebagai sosok yang tekun, bertanggung jawab, dan tidak mudah menyerah ketika menghadapi tantangan. Mereka lebih memilih bekerja keras daripada bergantung pada orang lain.

Sikap konsisten tersebut diprediksi mulai membuahkan hasil pada Juli 2026. Kesempatan yang sebelumnya tertutup perlahan terbuka, termasuk peluang kerja, bisnis, maupun bantuan dari orang-orang terdekat.

Keberuntungan yang datang bukan sekadar kebetulan, melainkan hasil dari usaha panjang yang akhirnya membuahkan hasil. Kondisi keuangan juga diperkirakan mulai menunjukkan perkembangan yang lebih stabil.

2. Cancer

Cancer memiliki karakter penyayang, setia, dan sangat menghargai hubungan dengan keluarga maupun sahabat. Meski kerap memikirkan banyak hal, mereka dikenal memiliki intuisi yang cukup kuat.

Di bulan Juli, dukungan dari orang-orang terdekat menjadi salah satu faktor penting yang membantu Cancer keluar dari berbagai persoalan. Bantuan tersebut bisa berupa saran, peluang kerja sama, atau bahkan kesempatan yang membawa perubahan besar.

Perlahan, situasi yang sebelumnya terasa rumit mulai menemukan jalan keluar sehingga Cancer dapat menjalani hari-hari dengan lebih tenang dan optimistis.

3. Scorpio

Scorpio merupakan pribadi yang penuh semangat dan pantang menyerah. Berbagai kegagalan yang pernah dialami justru menjadi pelajaran untuk bangkit lebih kuat.

Juli 2026 diperkirakan menjadi momentum penting bagi Scorpio untuk melihat hasil dari perjuangan mereka. Hambatan yang sempat menghambat perkembangan mulai teratasi, sementara peluang baru bermunculan.

Keputusan yang diambil pada periode ini berpotensi memberikan dampak positif dalam jangka panjang, terutama bagi mereka yang berani keluar dari zona nyaman.

4. Pisces

Pisces dikenal memiliki kepekaan tinggi dan mudah memahami perasaan orang lain. Karakter tersebut membuat mereka mampu melihat peluang yang sering kali terlewatkan oleh banyak orang.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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