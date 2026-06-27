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Rabbany Wanadriani
Minggu, 28 Juni 2026 | 05.37 WIB

Petunjuk yang Diberikan Nyata, 3 Zodiak Ini Selalu Dibimbing oleh Leluhurnya

Ilustrasi Zodiak yang Dibimbing Langsung Oleh Leluhur (jcomp/freepik) - Image

Ilustrasi Zodiak yang Dibimbing Langsung Oleh Leluhur (jcomp/freepik)

JawaPos.com - Dalam astrologi, beberapa zodiak dipercaya memiliki ikatan yang lebih kuat dengan sisi spiritual serta warisan kebijaksanaan dari para leluhur.

Mereka kerap digambarkan sebagai sosok yang memiliki intuisi tajam, kepekaan batin yang tinggi, hingga kemampuan merasakan firasat atau memperoleh petunjuk melalui mimpi yang dianggap bermakna.

Kepercayaan ini menyebutkan bahwa mereka seolah dibimbing oleh kebijaksanaan leluhur dalam menjalani kehidupan.

Menurut Times of India, para leluhur diyakini terus memberikan perlindungan, arahan, dan peringatan agar mereka mampu menghadapi berbagai tantangan di sepanjang perjalanan hidup.

1. Cancer

Cancer sangat emosional dan dianggap intuitif. Mereka memiliki hubungan yang dalam dengan anggota keluarga bahkan leluhur.

Mereka selalu dibimbing oleh leluhur melalui mimpi yang jelas, tanda-tanda yang berulang, dan tanda-tanda lainnya.

Orang-orang ini sering menganggap serius mimpi dan mencoba untuk tidak pernah mengabaikannya.

Nenek moyang mereka sebagai pelindung, pembimbing, dan mendampingi terutama di masa-masa sulit.

2. Scorpio

Editor: Setyo Adi Nugroho
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