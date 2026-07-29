4 Zodiak yang Tidak Mudah Didekati, Tipe Avoidant dan Menghindar Saat Berusaha Menyelesaikan Masalah

Ilustrasi seorang yang ragu/Magnific
JawaPos.Com - Tidak ada yang salah dengan bersikap hati-hati soal urusan perasaan. Terutama jika anda pernah disakiti di masa lalu.
Namun, terus-terusan menutup diri dari orang lain justru bisa menjadi bumerang pada diri sendiri.
Seperti yang dialami oleh keempat zodiak berikut yang dikenal memiliki tembok pertahanan yang tinggi, dan akhirnya bisa melukai diri mereka sendiri.
Mengutip informasi dari laman collective.world berikut adalah tipe zodiak yang avoidant dan cenderung menjauh saat terlibat dalam masalah perasaan.
Aries
Aries tidak ingin siapapun tahu bahwa kata-kata mereka sebenarnya sangat menyakitkan. Mereka akhirnya membangun jarak terlalu tinggi, yang justru membuat orang-orang penting menjauh. Jauh di dalam hati mereka, aries tidak ingin sendirian. Anda perlu membuka diri meski hanya sedikit. Belajarlah untuk mengungkapkan perasaan bahkan saat hal itu terasa tidak nyaman.
Gemini
Gemini menginginkan hidup secara bahagia dan minim drama. Sehingga, mereka memilih untuk menghilang. Kebiasaan ini membuat anda mengakhiri banyak hubungan terlalu cepat. Anda tidak pernah memberi kesempatan kepada orang-orang baik untuk membuktikan ketulusan mereka.
Scorpio
Scorpio lebih memilih untuk bercanda daripada mengungkapkan perasaan yang sebenarnya. Namun, tembok mereka terlalu tinggi, yang justru menghalangi mereka untuk berdamai atas luka-luka di masa lalu. Akibatnya, anda justru merasa semakin sendirian.
Capricorn
Capricorn lebih nyaman untuk menyendiri dan memusatkan perhatian pada karir maupun side hustle. Semua itu terasa lebih mudah karena anda merasa memiliki kendali yang penuh. Teman dan pasangan yang tepat tidak akan menghalangi impian anda. Mereka justru membantu anda untuk mencapainya.
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