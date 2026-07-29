4 Zodiak yang Lebih Nyaman HTS Daripada Berpacaran, Terlalu Kesulitan Saat Harus Berkomitmen dengan Kekasih

Ilustrasi sepasang kekasih/Magnific

JawaPos.com-Empat zodiak berikut ini adalah tipe orang yang cenderung sulit untuk berkomitmen.

Meskipun mereka menginginkan hubungan yang serius, mereka tidak mudah untuk membuka hati pada orang lain.

Bagi mereka, hubungan tanpa status (HTS) terasa lebih mudah jika dijalani secara lebih santai tanpa perlu memikirkan masa depan yang tidak pasti.

Mengutip informasi dari laman collective.world empat zodiak berikut ini justru lebih nyaman menjalani hubungan HTS daripada berpacaran terlalu serius.

Aries

Saat aries menyukai seseorang, perasaan itu muncul dengan sangat kuat. Aries mudah merasa bosan sehingga mempertahankan ketertarikan pada satu orang dalam waktu lama bukanlah hal yang mudah. Mereka hanya akan bertahan jika benar-benar yakin bahwa orang tersebut layak mendapatkan waktu, perhatian, dan usaha mereka.

Gemini

Gemini sadar bahwa perasaan mereka terkadang mudah berubah, sehingga tidak ingin terburu-buru untuk berkomitmen. Mereka ingin memastikan bahwa setiap keputusan yang mereka ambil benar-benar terbaik untuk diri mereka sendiri. Meskipun banyak orang yang bisa dekat dengan gemini, hanya sedikit yang benar-benar berhasil menjalin hubungan seumur hidup.

Sagittarius

Sagittarius cenderung memendam emosi dan sebisa mungkin menghindari percakapan yang terlalu serius. Mereka lebih nyaman menjalani hubungan yang santai, menikmati kebersamaan tanpa harus memikirkan masa depan. Sagittarius merasa hubungan kausal memberikan tekanan yang lebih sedikit.

Aquarius