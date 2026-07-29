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Muhammad Rais Raya
Kamis, 30 Juli 2026 | 02.25 WIB

3 Shio yang Rezekinya Mengalir Deras di Tahun 2026, Jadi Kaya Raya Karena Sering Berbagi

Shio yang diramalkan rezekinya mengalir deras di tahun 2026 hingga bisa menjadi kaya raya karena berbagi. (dok: magnific) - Image

Shio yang diramalkan rezekinya mengalir deras di tahun 2026 hingga bisa menjadi kaya raya karena berbagi. (dok: magnific)

JawaPos.com - Dalam kepercayaan astrologi Tiongkok, datangnya rezeki bisa melalui berbagai jalan.

Kehadirannya sendiri juga bisa dipengaruhi oleh serangkaian hal, salah satunya yaitu melalui kerendahan hati untuk berbagi.

Dalam penerawangan astrolog, ada sejumlah pihak yang rezekinya diprediksi akan mengalir deras sepanjang tahun kuda api.

Melansir dari kanal YouTube Shio Daily, berikut shio yang diramalkan rezekinya mengalir deras di tahun 2026 hingga bisa menjadi kaya raya karena berbagi.

1. Shio Anjing 

Dalam ramalan astrolog, mereka yang bershio anjing dikatakan akan mendapatkan kelapangan rezeki.

Di tahun kuda api, nasib mereka yang bershio satu ini dimungkinkjan berubah lantaran rezeki yang diperoleh.

Editor: Novia Tri Astuti
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