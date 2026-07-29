Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Cicilia Margarettha
Kamis, 30 Juli 2026 | 00.47 WIB

Ramalan Keuangan Zodiak Agustus 2026: 3 Zodiak Ini Menarik Keberuntungan Dan Membawa Kesuksesan Finansial

Ramalan Zodiak Agustus 2026./pexels.com - Image

Ramalan Zodiak Agustus 2026./pexels.com

JawaPos.com – Memasuki bulan Agustus 2026, kabar baik datang bagi keuangan beberapa zodiak.

Bulan baru ini membawa peluang emas yang bisa membuat kondisi dompet dan rekening Anda menjadi jauh lebih sehat.

Kesempatan untuk menambah penghasilan atau melunasi kebutuhan akan terbuka lebih lebar, terutama bagi Anda yang berani mengambil peluang baru.

Bagi banyak orang, membaca ramalan keuangan bisa menjadi cara yang menyenangkan untuk mengatur strategi belanja dan menabung.

Melansir dari laman Yourtango pada Rabu (29/07), menyebutkan tiga zodiak menarik keberuntungan dalam keuangan.

Menariknya, memiliki rasa optimis terhadap kondisi keuangan ternyata berdampak positif secara nyata.

Penelitian dalam Journal of Positive Psychology menjelaskan bahwa orang yang berpikir positif cenderung lebih cepat melihat dan memanfaatkan peluang di sekitarnya.

Dalam hal keuangan, rasa percaya diri dan pikiran yang tenang akan membantu seseorang membuat keputusan finansial yang lebih cerdas, seperti lebih bijak saat berbelanja, jeli melihat peluang usaha sampingan, dan tidak ragu mengambil kesempatan karier yang bagus.

Berikut adalah 3 zodiak yang diprediksi paling beruntung dan berpotensi meraih kesuksesan finansial sepanjang Agustus 2026:

1.      Gemini

Editor: Hanny Suwindari
Tags
Artikel Terkait
Waspada! 3 Shio Ini Diprediksi Menghadapi Tantangan dan Kerugian Tak Terduga di Agustus 2026 - Image
Zodiak

Waspada! 3 Shio Ini Diprediksi Menghadapi Tantangan dan Kerugian Tak Terduga di Agustus 2026

Rabu, 29 Juli 2026 | 04.21 WIB

3 Zodiak yang Punya Potensi Beli Rumah Baru di Agustus 2026, Duit Sedang Lancar-Lancarnya Datang Penuhi Tabungan - Image
Zodiak

3 Zodiak yang Punya Potensi Beli Rumah Baru di Agustus 2026, Duit Sedang Lancar-Lancarnya Datang Penuhi Tabungan

Selasa, 28 Juli 2026 | 22.54 WIB

Hoki Finansial Datang Bertubi-tubi, Ini 4 Zodiak Paling Mujur di Agustus 2026 - Image
Zodiak

Hoki Finansial Datang Bertubi-tubi, Ini 4 Zodiak Paling Mujur di Agustus 2026

Selasa, 28 Juli 2026 | 21.00 WIB

Terpopuler

Bentrok Maut Tambak Matraman, Satu Orang Tewas, Motor hingga Rumah Semi Permanen Dibakar - Image
1

Bentrok Maut Tambak Matraman, Satu Orang Tewas, Motor hingga Rumah Semi Permanen Dibakar

2

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

3

Kronologi Tewasnya Satpam Jatiluhur Purwakarta: Rekam Vandalisme hingga Tewas Terborgol

4

Donald Trump Terjebak! Perang Iran Seret Presiden AS ke Krisis Politik dan Militer

5

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

6

Profil Mitchell Baker: Striker Naturalisasi Timnas Indonesia Berdarah Yogyakarta, Debut Gemilang di Piala AFF 2026

7

Profil Aripat, Suami Nathalie Holscher: Dari Sales hingga Menjadi Pengusaha

8

Profil Santyka Fauziah, Kekasih Sule yang Didoakan Nathalie Holscher Segera Menikah

9

Profil Ikhwan Ali Tanamal: Winger Baru Persib Bandung Menyala di Piala Presiden 2026, Wonderkid Tulehu Dikontrak hingga 2028

10

Sempat ‘Hilang’ dari Bangku Cadangan saat Timnas Indonesia Gulung Kamboja, John Herdman Ungkap Alasannya

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore