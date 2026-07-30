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Aulia Rahmi
Kamis, 30 Juli 2026 | 13.54 WIB

4 Zodiak Paling Berlimpah dan Beruntung Sepanjang Agustus 2026, Momentum Emas Membuka Peluang Besar Hidup

Ilustrasi Zodiak Paling Berlimpah (prostooleh/magnific) - Image

Ilustrasi Zodiak Paling Berlimpah (prostooleh/magnific)


JawaPos.com - Agustus 2026 menjadi salah satu periode yang dipenuhi energi perubahan bagi banyak orang.

Sejumlah pergerakan astrologi diyakini menciptakan momentum yang mendorong lahirnya kesempatan baru, memperkuat rasa percaya diri, sekaligus membuka jalan menuju berbagai pencapaian yang sebelumnya terasa sulit diraih.

Sepanjang bulan ini, beberapa zodiak diperkirakan memperoleh dukungan energi yang lebih kuat dibandingkan lainnya.

Kombinasi pengaruh Matahari, Jupiter, Venus, Merkurius, Mars, hingga fase gerhana dipercaya menghadirkan peluang yang berkaitan dengan keberuntungan, kelimpahan, relasi, serta perkembangan karier.

Bagi sebagian orang, Agustus menjadi waktu yang tepat untuk memulai sesuatu yang baru, memperluas jaringan, menyelesaikan persoalan lama, maupun memperbaiki rutinitas agar lebih produktif.

Keputusan yang diambil pada periode ini berpotensi memberikan dampak positif dalam jangka panjang apabila dilakukan dengan penuh pertimbangan.

Berikut 4 zodiak yang diprediksi paling banyak menarik keberuntungan dan kelimpahan sepanjang Agustus 2026 dikutip dari Yourtango.com.

1. Leo

Agustus menjadi salah satu bulan paling penting bagi Leo. Jupiter masih berada di zodiak ini sehingga dipercaya memperbesar peluang datangnya keberuntungan, pertumbuhan, serta berbagai kesempatan yang dapat meningkatkan kualitas hidup.

Energi tersebut diperkuat oleh Merkurius yang bergerak di Leo pada pertengahan bulan sehingga kemampuan berkomunikasi menjadi lebih efektif.

Situasi ini mendukung Anda dalam menyelesaikan perbedaan pendapat, melakukan negosiasi penting, hingga menyampaikan gagasan secara meyakinkan.

Masuknya Venus ke Libra juga membawa warna baru dalam kehidupan sosial Leo.

Aura yang lebih hangat dan penuh pesona membuat hubungan dengan rekan kerja, keluarga, maupun sahabat menjadi lebih harmonis.

Di sisi lain, Mars memberikan peluang memperluas jaringan sebelum akhirnya mengajak Leo melakukan refleksi terhadap arah kehidupan berikutnya.

Keseimbangan antara aktivitas sosial dan waktu untuk mengevaluasi diri menjadi kunci penting selama bulan ini.

Editor: Novia Tri Astuti
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