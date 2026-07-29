7 Shio Istimewa Dititipi Kekayaan Tiada Dua, Tetapi Hidupnya Tetap Rendah Hati dan Disukai Orang Banyak!

ilustrasi Meraih rezeki Berlimpah (Freepik)
JawaPos.com - Dalam kehidupan, ada orang-orang yang ditakdirkan memiliki rezeki melimpah.
Namun kekaguman sejati bukan hanya datang dari harta yang mereka punya, melainkan dari sikap hati yang tetap membumi.
Astrologi Tiongkok percaya bahwa beberapa shio memiliki aura keberuntungan luar biasa, tetapi yang membuat mereka benar-benar istimewa adalah sifat rendah hati yang melekat meski kaya raya.
Dilansir dari Youtube Naura Kom, terdapat 7 shio istimewa yang dititipi kekayaan tiada dua, namun tetap hidup bersahaja dan dicintai banyak orang menurut astrologi Tiongkok:
1. Shio Kerbau (Ox) – Kaya karena kerja keras, sederhana dalam gaya hidup
Shio Kerbau dikenal sebagai pribadi pekerja keras, tidak banyak bicara, tapi penuh aksi.
Orang yang lahir di tahun Kerbau sering membangun kekayaan mereka dari bawah—tanpa jalan pintas.
Uniknya, ketika kesuksesan itu datang, mereka tidak serta merta berubah gaya hidup secara mencolok.
Mereka tetap memilih pakaian sederhana, rumah nyaman (bukan megah), dan tetap makan di warung favoritnya.
Kerendahan hati mereka bukan pencitraan, melainkan bagian dari jati diri.
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