Peluang Emas Terbuka, 5 Shio Ini Diprediksi Makin Makmur Sepanjang Juli 2026

JawaPos.com – Menurut astrologi Tiongkok, ada lima shio yang diperkirakan akan mendapatkan aliran keberuntungan dan peluang besar sepanjang Juli 2026.

Berdasarkan perhitungan I Ching, heksagram keberuntungan untuk Juli 2026 adalah Air di atas Gunung (#39) yang kemudian berubah menjadi Api di atas Guntur (#21). Simbol tersebut menggambarkan bahwa perubahan dalam kehidupan bisa datang secara tiba-tiba. Namun, dengan tekad kuat dan semangat pantang menyerah, peluang keberhasilan dapat ditemukan di tengah berbagai tantangan.

Mengutip YourTango, berikut lima shio yang disebut memiliki energi keberuntungan paling kuat sepanjang Juli 2026.

1. Shio Kuda Pemilik shio Kuda diprediksi akan menemukan keberuntungan melalui perjalanan pada Juli 2026. Berbagai aktivitas bepergian, baik untuk pekerjaan, bisnis, liburan, maupun menghabiskan waktu bersama keluarga dan sahabat, berpotensi membawa pengalaman positif.

Selain memberikan kesenangan, perjalanan juga dapat membuka wawasan baru serta menghadirkan pengetahuan yang berguna untuk kehidupan di masa depan.

Warna yang dipercaya membawa keberuntungan bagi shio Kuda pada Juli 2026 adalah ungu.

2. Shio Babi Bagi shio Babi, keberuntungan pada Juli 2026 berkaitan dengan teknologi dan kemampuan di bidang teknis. Rencana membeli perangkat baru atau memperbarui peralatan yang digunakan sehari-hari dipercaya dapat memberikan manfaat dan peluang yang lebih baik.

Hal ini juga berlaku untuk berbagai gadget pribadi, termasuk smartphone, yang dapat membantu meningkatkan aktivitas dan produktivitas.

Warna keberuntungan bagi shio Babi di bulan Juli 2026 adalah merah muda.