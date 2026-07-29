Tak Harus Banting Tulang, 5 Shio Ini Diprediksi Makin Makmur di Tahun 2026

JawaPos.com - Tahun 2026 diperkirakan menjadi periode yang membuka berbagai peluang baru dalam urusan keuangan dan karier. Bagi sebagian orang, kemajuan ekonomi tidak selalu bergantung pada kerja fisik yang berat, melainkan ditentukan oleh kemampuan membaca peluang, mengambil keputusan yang tepat, dan menyusun strategi jangka panjang.

Dalam astrologi Tiongkok, setiap shio dipercaya memiliki siklus energi yang berbeda setiap tahunnya. Pada 2026, beberapa shio diprediksi memperoleh dukungan positif yang berpotensi mendorong peningkatan pendapatan, perkembangan karier, hingga kualitas hidup yang lebih baik.

Meski demikian, peluang tersebut tetap membutuhkan usaha, kedisiplinan, dan keputusan yang bijaksana. Berikut lima shio yang disebut memiliki prospek finansial menjanjikan pada 2026 berdasarkan ulasan dari kanal YouTube Koko Lie Tarot.

1. Shio Naga Shio Naga diprediksi memasuki fase yang mendukung pertumbuhan karier dan peningkatan status finansial. Kesempatan memperoleh penghasilan lebih besar datang melalui keberanian mengambil keputusan penting serta kesiapan memikul tanggung jawab yang lebih tinggi.

Karakter percaya diri dan kemampuan memimpin menjadi modal utama untuk memanfaatkan berbagai peluang. Promosi jabatan, proyek bernilai besar, maupun ekspansi usaha berpotensi memberikan dampak positif terhadap kondisi ekonomi.

Meski prospeknya cerah, Shio Naga tetap disarankan menjaga sikap rendah hati dan terbuka terhadap masukan agar kesuksesan yang diraih dapat bertahan dalam jangka panjang.

2. Shio Ular Ketelitian dan intuisi menjadi kekuatan terbesar Shio Ular sepanjang 2026. Mereka diperkirakan mampu menemukan peluang yang tidak disadari banyak orang dan mengubahnya menjadi sumber pendapatan yang stabil.

Keberhasilan finansial lebih banyak berasal dari perencanaan matang, investasi, maupun strategi jangka panjang daripada kerja keras secara fisik. Kemampuan menganalisis situasi menjadi nilai tambah yang membantu mereka mengambil keputusan secara tepat.

Shio Ular juga dianjurkan untuk lebih selektif dalam membagikan rencana kepada orang lain agar peluang yang dimiliki dapat berkembang secara optimal.