Rezeki Tak Terduga! 9 Weton Akan Kaya Raya Hingga Mampu Lunasi Hutang

Ilustrasi Melunasi Hutang (Freepik)
JawaPos.com - Dalam kepercayaan masyarakat Jawa, weton kelahiran diyakini menyimpan takdir dan garis rezeki seseorang.
Tidak hanya sekadar hitungan hari lahir, namun weton dianggap sebagai peta spiritual yang mencerminkan potensi, karakter, hingga jalan keberuntungan dalam hidup.
Terutama di tahun 2026, beberapa weton disebut-sebut akan mengalami perubahan besar secara finansial dari dililit hutang menjadi hidup berkelimpahan.
Fenomena ini tak lepas dari pengaruh energi kosmis dan naungan spiritual seperti Nyi Roro Kidul, Tunggak Semi, dan Dewi Sri yang dikenal membawa kemakmuran.
Perpaduan antara elemen alam dan kekuatan spiritual tersebut dipercaya akan membuka pintu rezeki yang selama ini tertunda, terutama bagi mereka yang tekun dan tidak menyerah dalam berusaha.
Dilansir dari kanal YouTube Alun Firmansyah, berikut adalah daftar 9 weton yang diprediksi akan kaya raya di tahun 2026:
Minggu Paing dikenal berani mengambil risiko dan tidak takut tantangan. Tahun 2026 akan menjadi titik balik finansial bagi weton ini. Rezeki besar diprediksi datang dari usaha baru, peluang kerja tak terduga, hingga kenaikan jabatan. Dengan neptu 14, mereka punya energi kerja kuat dan ambisi besar untuk sukses. Hutang lama pun bisa dilunasi secara bertahap.
Weton ini dikenal rajin dan tidak cepat puas. Tahun 2026 diprediksi sebagai masa panen atas kerja keras bertahun-tahun. Peluang karier terbuka lebar, dan rezeki yang datang cukup besar untuk melunasi utang serta mengawali hidup yang lebih mapan.
Berada di bawah naungan Waseso Segoro dan Dewi Sri, Senin Pon adalah simbol kemakmuran. Elemen air dalam wetonnya mencerminkan kelancaran rezeki.
Tahun 2026, mereka akan mendapat pemasukan dari berbagai sumber yang melimpah dan tidak terduga, hingga cukup untuk menyelesaikan beban finansial mereka.
Naungan Tibotonyo membuat Selasa Legi diprediksi akan mengalami kebangkitan finansial besar di 2026. Dikenal sebagai pembawa energi baru, weton ini cocok memulai usaha atau proyek yang akhirnya menghasilkan rezeki berlimpah. Mereka yang sedang terlilit hutang diperkirakan bisa bebas secara finansial tahun ini.
Weton ini berada di bawah naungan Sangkar Waringin, yang menandakan keberuntungan dalam usaha dan ketelitian. Tahun 2026 akan menjadi tahun emas dengan banyak peluang emas di bidang pekerjaan maupun bisnis. Kesuksesan finansial akan tiba, membawa mereka pada kebebasan ekonomi yang selama ini diimpikan.
Di bawah perlindungan Nyi Roro Kidul dan Tunggak Semi, weton ini dipercaya memiliki energi spiritual besar. Tahun 2026 menjadi waktu pembalikan nasib secara drastis. Bantuan dari keluarga atau proyek sukses akan hadir dan membantu pelunasan hutang, serta memperbaiki kondisi ekonomi secara signifikan.
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