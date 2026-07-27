Rezeki Nomplok Tepat Sasaran! 4 Zodiak yang Diprediksi Jadi Orang Kaya Raya Mulai Juli 2026

JawaPos.com - Memasuki Juli 2026, banyak orang berharap hadirnya perubahan positif dalam kehidupan, terutama yang berkaitan dengan rezeki, karier, dan keberuntungan.

Dalam astrologi, setiap zodiak dipercaya memiliki siklus energi yang berbeda sehingga ada periode tertentu ketika peluang emas datang lebih besar dibandingkan waktu lainnya.

Berdasarkan pembacaan tarot dan interpretasi astrologi, terdapat empat zodiak yang disebut memiliki potensi kuat memperoleh rezeki nomplok pada Juli 2026.

Rezeki yang dimaksud tidak hanya berupa uang dalam jumlah besar, tetapi juga kesempatan yang mampu meningkatkan kualitas hidup, seperti promosi jabatan, perkembangan bisnis, hingga bertemu pasangan hidup.

Lantas, zodiak apa saja yang diprediksi paling beruntung pada Juli 2026? Berikut ulasannya dihimpun dari kanal YouTube cs geteda pada Senin (27/07).

1. Sagitarius

Sagitarius menjadi salah satu zodiak yang diprediksi berada dalam fase penuh keberuntungan sepanjang Juli 2026.

Sosok Sagitarius dikenal mandiri, tidak bergantung pada bantuan orang lain, serta memiliki semangat juang tinggi dalam mengejar tujuan hidup.

Karakter tersebut diyakini menjadi modal besar untuk menarik berbagai peluang yang menguntungkan.