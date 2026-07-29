Dari Angka Lahir Terungkap, 4 Tanggal Ini Dipercaya Membawa Nasib Baik

JawaPos.com - Setiap orang memiliki perjalanan hidup yang berbeda. Ada yang harus melewati banyak tantangan sebelum mencapai keberhasilan, sementara sebagian lainnya tampak lebih mudah menemukan peluang dalam berbagai situasi.

Dalam kepercayaan numerologi, tanggal lahir dipercaya memiliki hubungan dengan karakter, energi pribadi, serta potensi seseorang dalam menjalani kehidupan. Beberapa angka tertentu dianggap membawa getaran positif yang membuat pemiliknya lebih mudah menarik kesempatan baik.

Meski keberuntungan tidak hanya ditentukan oleh angka kelahiran, numerologi meyakini bahwa orang-orang dengan tanggal lahir tertentu memiliki daya tarik alami, intuisi kuat, dan kemampuan melihat peluang yang mungkin terlewatkan oleh orang lain.

Dilansir dari Sloboden Pecat, berikut beberapa tanggal lahir yang disebut memiliki energi keberuntungan besar menurut numerologi.

1. Tanggal Lahir dengan Angka Keberanian dan Ambisi Tinggi Orang yang lahir pada tanggal tertentu dipercaya memiliki karakter percaya diri dan berani mengambil langkah besar. Mereka tidak mudah ragu ketika menemukan peluang baru.

Kepribadian yang optimistis membuat mereka mampu menghadapi tantangan dengan lebih tenang. Dalam numerologi, energi angka kelahiran ini dikaitkan dengan kemampuan memimpin, menciptakan perubahan, dan menarik kesempatan positif.

2. Tanggal Lahir dengan Intuisi yang Kuat Beberapa tanggal lahir dipercaya memiliki hubungan dengan kemampuan membaca situasi secara mendalam. Pemilik tanggal ini disebut lebih peka terhadap peluang dan mampu mengambil keputusan berdasarkan naluri.

Kepekaan tersebut sering membantu mereka menemukan jalan keluar ketika menghadapi masalah. Mereka juga dianggap memiliki kemampuan beradaptasi yang baik dalam berbagai kondisi.

3. Tanggal Lahir dengan Energi Kreativitas dan Kesuksesan Dalam numerologi, ada tanggal lahir yang dikaitkan dengan daya imajinasi tinggi dan kemampuan menciptakan sesuatu yang berbeda.