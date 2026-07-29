Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Rabbany Wanadriani
Rabu, 29 Juli 2026 | 22.38 WIB

Dari Angka Lahir Terungkap, 4 Tanggal Ini Dipercaya Membawa Nasib Baik

ilustrasi orang yang terlahir beruntung. Sumber foto: Freepik - Image

ilustrasi orang yang terlahir beruntung. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com - Setiap orang memiliki perjalanan hidup yang berbeda. Ada yang harus melewati banyak tantangan sebelum mencapai keberhasilan, sementara sebagian lainnya tampak lebih mudah menemukan peluang dalam berbagai situasi.

Dalam kepercayaan numerologi, tanggal lahir dipercaya memiliki hubungan dengan karakter, energi pribadi, serta potensi seseorang dalam menjalani kehidupan. Beberapa angka tertentu dianggap membawa getaran positif yang membuat pemiliknya lebih mudah menarik kesempatan baik.

Meski keberuntungan tidak hanya ditentukan oleh angka kelahiran, numerologi meyakini bahwa orang-orang dengan tanggal lahir tertentu memiliki daya tarik alami, intuisi kuat, dan kemampuan melihat peluang yang mungkin terlewatkan oleh orang lain.

Dilansir dari Sloboden Pecat, berikut beberapa tanggal lahir yang disebut memiliki energi keberuntungan besar menurut numerologi.

1. Tanggal Lahir dengan Angka Keberanian dan Ambisi Tinggi

Orang yang lahir pada tanggal tertentu dipercaya memiliki karakter percaya diri dan berani mengambil langkah besar. Mereka tidak mudah ragu ketika menemukan peluang baru.

Kepribadian yang optimistis membuat mereka mampu menghadapi tantangan dengan lebih tenang. Dalam numerologi, energi angka kelahiran ini dikaitkan dengan kemampuan memimpin, menciptakan perubahan, dan menarik kesempatan positif.

2. Tanggal Lahir dengan Intuisi yang Kuat

Beberapa tanggal lahir dipercaya memiliki hubungan dengan kemampuan membaca situasi secara mendalam. Pemilik tanggal ini disebut lebih peka terhadap peluang dan mampu mengambil keputusan berdasarkan naluri.

Kepekaan tersebut sering membantu mereka menemukan jalan keluar ketika menghadapi masalah. Mereka juga dianggap memiliki kemampuan beradaptasi yang baik dalam berbagai kondisi.

3. Tanggal Lahir dengan Energi Kreativitas dan Kesuksesan

Dalam numerologi, ada tanggal lahir yang dikaitkan dengan daya imajinasi tinggi dan kemampuan menciptakan sesuatu yang berbeda.

Orang dengan energi ini biasanya memiliki banyak ide dan tidak takut mencoba hal baru. Kreativitas tersebut dipercaya dapat membuka berbagai peluang, baik dalam karier, bisnis, maupun kehidupan pribadi.

Editor: Setyo Adi Nugroho
Tags
Artikel Terkait
Terlihat Berani dan Mandiri, Ini 14 Tanggal Lahir dengan Kepercayaan Diri Tinggi - Image
Zodiak

Terlihat Berani dan Mandiri, Ini 14 Tanggal Lahir dengan Kepercayaan Diri Tinggi

Rabu, 29 Juli 2026 | 04.15 WIB

Tanggal Lahir yang Konon Selalu Menarik Perhatian dan Memikat Hati Orang Lain dengan Mudah, Apakah Anda Termasuk? - Image
Zodiak

Tanggal Lahir yang Konon Selalu Menarik Perhatian dan Memikat Hati Orang Lain dengan Mudah, Apakah Anda Termasuk?

Selasa, 28 Juli 2026 | 18.33 WIB

Rezekinya Meledak! 9 Tanggal Lahir yang Kaya Mendadak Karena Hoki Kelewatan - Image
Zodiak

Rezekinya Meledak! 9 Tanggal Lahir yang Kaya Mendadak Karena Hoki Kelewatan

Senin, 27 Juli 2026 | 22.10 WIB

Terpopuler

Bentrok Maut Tambak Matraman, Satu Orang Tewas, Motor hingga Rumah Semi Permanen Dibakar - Image
1

Bentrok Maut Tambak Matraman, Satu Orang Tewas, Motor hingga Rumah Semi Permanen Dibakar

2

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

3

Kronologi Tewasnya Satpam Jatiluhur Purwakarta: Rekam Vandalisme hingga Tewas Terborgol

4

Donald Trump Terjebak! Perang Iran Seret Presiden AS ke Krisis Politik dan Militer

5

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

6

Profil Mitchell Baker: Striker Naturalisasi Timnas Indonesia Berdarah Yogyakarta, Debut Gemilang di Piala AFF 2026

7

Profil Aripat, Suami Nathalie Holscher: Dari Sales hingga Menjadi Pengusaha

8

Profil Santyka Fauziah, Kekasih Sule yang Didoakan Nathalie Holscher Segera Menikah

9

Profil Ikhwan Ali Tanamal: Winger Baru Persib Bandung Menyala di Piala Presiden 2026, Wonderkid Tulehu Dikontrak hingga 2028

10

Sempat ‘Hilang’ dari Bangku Cadangan saat Timnas Indonesia Gulung Kamboja, John Herdman Ungkap Alasannya

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore