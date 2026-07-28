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Rabbany Wanadriani
Rabu, 29 Juli 2026 | 04.15 WIB

Terlihat Berani dan Mandiri, Ini 14 Tanggal Lahir dengan Kepercayaan Diri Tinggi

ilustrasi orang yang percaya diri. Sumber foto: Freepik - Image

ilustrasi orang yang percaya diri. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com – Dalam ilmu numerologi, tanggal kelahiran seseorang dipercaya memiliki hubungan dengan karakter dan kecenderungan kepribadian tertentu.

Salah satu karakter yang sering dikaitkan dengan angka kelahiran adalah tingkat kepercayaan diri. Beberapa tanggal lahir dipercaya mencerminkan pribadi yang berani, mandiri, dan memiliki keyakinan kuat terhadap kemampuan dirinya.

Namun, rasa percaya diri yang besar juga perlu diimbangi dengan kemampuan memahami orang lain. Jika tidak dikelola dengan baik, sikap yakin terhadap diri sendiri terkadang dapat disalahartikan sebagai kesombongan.

Dilansir dari English Jagran, berikut 14 tanggal lahir yang dalam numerologi disebut memiliki tingkat kepercayaan diri tinggi.

1. Tanggal 10, 19, dan 28

Mereka yang lahir pada tanggal ini dipercaya memiliki karakter mandiri, intuitif, dan mampu mengandalkan kemampuan sendiri.

Kepercayaan diri serta ambisi yang besar membuat mereka berani mengejar target dan menghadapi tantangan. Namun, fokus yang terlalu kuat terhadap tujuan pribadi terkadang dapat membuat mereka terlihat kurang memperhatikan kebutuhan orang lain.

Dengan mengembangkan empati dan kemampuan mendengarkan, mereka dapat membangun hubungan yang lebih seimbang tanpa kehilangan karakter kuatnya.

2. Tanggal 3, 12, dan 21

Pemilik tanggal lahir ini dikenal memiliki daya tarik, kemampuan komunikasi yang baik, serta kreativitas tinggi.

Mereka senang mendapatkan apresiasi dan merasa termotivasi ketika hasil kerja mereka dihargai. Karisma yang dimiliki membuat mereka mudah menarik perhatian orang lain.

Meski demikian, keinginan untuk mendapat pengakuan perlu diimbangi dengan kepekaan terhadap perasaan orang di sekitar agar hubungan tetap harmonis.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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