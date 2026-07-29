Tak Mudah Gagal, 4 Shio Ini Disebut Punya Jalan Menuju Kesuksesan

JawaPos.com - Setiap orang memiliki perjalanan berbeda dalam mencapai kesuksesan dan kestabilan finansial. Ada yang membutuhkan waktu panjang dengan perjuangan besar, sementara sebagian lainnya terlihat lebih mudah menemukan peluang dalam perjalanan hidupnya.

Dalam kepercayaan astrologi Tiongkok, karakter seseorang sering dikaitkan dengan shio yang dimilikinya. Dari 12 shio yang ada, beberapa dipercaya memiliki sifat tertentu yang mendukung keberhasilan, seperti kecerdasan, ketekunan, kemampuan membaca peluang, dan disiplin dalam mengelola keuangan.

Dilansir dari Horoscope, berikut empat shio yang disebut memiliki karakter kuat untuk meraih keberuntungan dan kesuksesan finansial.

1. Shio Monyet Shio Monyet dikenal sebagai pribadi yang kreatif, cerdas, dan penuh strategi. Mereka memiliki kemampuan menemukan solusi ketika menghadapi berbagai tantangan.

Dalam urusan finansial, mereka cenderung memiliki perencanaan yang matang. Shio Monyet tidak terburu-buru mengambil keputusan, melainkan menyusun langkah demi langkah untuk mencapai target yang diinginkan.

Mereka juga dikenal mampu mengatur keuangan dengan baik, mulai dari menyisihkan uang, memilih investasi yang tepat, hingga memikirkan tujuan jangka panjang.

Sifat disiplin dan kesabaran inilah yang dipercaya membantu Shio Monyet membuka jalan menuju kesuksesan lebih cepat.

2. Shio Kerbau Shio Kerbau sering dikaitkan dengan kerja keras, ketekunan, dan kemampuan bertahan menghadapi tekanan. Mereka tidak mudah menyerah meski harus melewati berbagai hambatan.

Dalam membangun kehidupan yang stabil, Shio Kerbau biasanya mengutamakan keamanan finansial. Mereka pandai mengatur pemasukan, menyimpan sebagian uang untuk masa depan, dan tetap menikmati hasil kerja keras secara seimbang.