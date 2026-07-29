Ramalan Shio Kamis 30 Juli 2026: Tikus, Ular, Anjing, Kerbau, Naga, Ayam

JawaPos.com – Bagi shio Tikus, putuskan untuk menjaga kesehatan Anda.

Di sisi lain, sukses bisa datang dengan mudah kepada shio Naga.

Berikut ini ramalan shio pada hari Kamis 30 Juli 2026 untuk orang-orang dengan tahun kelahiran Tikus, Ular, Anjing, Kerbau, Naga, dan Ayam.

Dikutip Horoscope, ramalan ini mungkin akan terjadi pada kehidupan Anda.

Tetapi, perlu diingat bahwa hasil tersebut mungkin bakal berbeda tergantung beragam faktor.

Tikus - 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020

Kompetisi persahabatan dapat membuat Anda tetap waspada.

Putuskan untuk menjaga kesehatan Anda.

Perhatikan baik-baik kebutuhan orang terdekat.