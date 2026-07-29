Ramalan Zodiak Kamis 30 Juli 2026: Cinta, Karier, Keuangan, dan Kesehatan Leo, Virgo, Libra, Scorpio

JawaPos.com – Keberanian Leo di tempat kerja akan menarik perhatian dari atasan, jadi tunjukkan kekuatan Anda.

Sedangkan tugas profesional akan membutuhkan perhatian yang teliti dari Virgo.

Dilansir astotalk, berikut ini ramalan zodiak terkait cinta, karier, keuangan, dan Kesehatan pada besok Kamis 30 Juli 2026 untuk Leo, Virgo, Libra, dan Scorpio.

Perlu diingat hasil ramalan tersebut mungkin bakal berbeda tergantung beragam faktor.

Leo – (23 Juli hingga 22 Agustus)

Kepercayaan diri romantis Anda akan bersinar, menginspirasi orang lain untuk melihat Anda dalam cahaya baru yang menarik.

Keberanian di tempat kerja akan menarik perhatian dari atasan, jadi tunjukkan kekuatan Anda.

Usaha keuangan akan terasa menjanjikan, pertimbangkan bagaimana bakat kreatif Anda dapat meningkatkan pendapatan.

Energi fisik akan berjalan tinggi, menyalurkannya menjadi sesuatu yang membuat jantung Anda berdebar kencang dan semangat melonjak.