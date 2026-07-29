Ramalan Zodiak Kamis 30 Juli 2026: Cinta, Karier, Keuangan, dan Kesehatan Aries, Taurus, Gemini, Cancer

ilustrasi zodiak. Sumber foto: Freepik
JawaPos.com – Angin perubahan akan membawa peluang, jangan menghindar dari ide-ide inovatif karena keberanian Aries membuka jalan bagi pertumbuhan.
Sementara pemikiran cepat Gemini akan mengarah pada kemenangan karir.
Dilansir astotalk, berikut ini ramalan zodiak terkait cinta, karier, keuangan, dan Kesehatan pada besok Kamis 30 Juli 2026 untuk Aries, Taurus, Gemini, dan Cancer.
Perlu diingat hasil ramalan tersebut mungkin bakal berbeda tergantung beragam faktor.
Aries – (21 Maret hingga 19 April)
Percikan gairah Anda akan mengatur nada dalam hubungan, mendorong koneksi yang tulus dan kejujuran yang berani.
Secara profesional, angin perubahan akan membawa peluang, jangan menghindar dari ide-ide inovatif karena keberanian Anda membuka jalan bagi pertumbuhan.
Jaga impuls pengeluaran Anda, awasi masa depan sambil menikmati suguhan kecil kehidupan.
Vitalitas besok membutuhkan gerakan fisik, jadi pilihlah latihan yang membuat jiwa Anda bernyanyi.
Taurus – (20 April hingga 20 Mei)
Bentrok Maut Tambak Matraman, Satu Orang Tewas, Motor hingga Rumah Semi Permanen Dibakar
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Kronologi Tewasnya Satpam Jatiluhur Purwakarta: Rekam Vandalisme hingga Tewas Terborgol
Donald Trump Terjebak! Perang Iran Seret Presiden AS ke Krisis Politik dan Militer
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
Profil Mitchell Baker: Striker Naturalisasi Timnas Indonesia Berdarah Yogyakarta, Debut Gemilang di Piala AFF 2026
Profil Aripat, Suami Nathalie Holscher: Dari Sales hingga Menjadi Pengusaha
Profil Santyka Fauziah, Kekasih Sule yang Didoakan Nathalie Holscher Segera Menikah
Profil Ikhwan Ali Tanamal: Winger Baru Persib Bandung Menyala di Piala Presiden 2026, Wonderkid Tulehu Dikontrak hingga 2028
Sempat ‘Hilang’ dari Bangku Cadangan saat Timnas Indonesia Gulung Kamboja, John Herdman Ungkap Alasannya