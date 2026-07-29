Semesta Seolah Memberi Lampu Hijau, 5 Zodiak Ini Diprediksi Memanen Peluang Terbaik pada 29 Juli 2026

JawaPos.com - Pergerakan planet pada Rabu, 29 Juli 2026, menghadirkan dinamika astrologi yang cukup menarik.

Venus di Virgo membentuk aspek kuadrat dengan Mars di Gemini, sebuah konfigurasi yang sering dikaitkan dengan dorongan untuk mengevaluasi pilihan hidup, mengambil keputusan yang lebih berani, dan meninggalkan kebiasaan yang sudah tidak lagi memberikan manfaat.

Meski aspek kuadrat kerap dianggap membawa tantangan, energi yang muncul kali ini justru dapat menjadi pemicu perubahan positif.

Banyak orang terdorong untuk lebih jujur terhadap diri sendiri, memahami apa yang benar-benar diinginkan, sekaligus berani mengambil langkah yang sebelumnya hanya menjadi rencana.

Pengaruh energi Sagittarius juga memperkuat keinginan untuk melihat segala sesuatu secara lebih objektif.

Kejujuran, keberanian, dan kemampuan menerima kenyataan menjadi kunci agar peluang yang datang tidak berlalu begitu saja.

Bagi sebagian zodiak, hari ini dapat menjadi awal dari perubahan yang membawa dampak baik dalam berbagai aspek kehidupan.

Berdasarkan interpretasi astrologi, terdapat 5 zodiak yang diprediksi memiliki horoskop terbaik pada 29 Juli 2026 diulas dari Yourtango.com.

Peluang yang hadir tidak selalu berupa keuntungan materi, tetapi juga kesempatan memperbaiki hubungan, meningkatkan kualitas hidup, hingga memperkuat rasa percaya diri untuk menghadapi masa depan.