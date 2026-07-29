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Dea Agustin Adrianingtyas
Rabu, 29 Juli 2026 | 16.29 WIB

Ramalan Zodiak Libra dan Scorpio 29 Juli 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Libra dan Scorpio (freepik) - Image

Ilustrasi zodiak Libra dan Scorpio (freepik)

JawaPos.com – Hari ini, zodiak libra akan melakukan perjalanan bisnis atau liburan keluarga. Gunakan pesona dan kecerdasanmu di tempat kerja dan manfaatkan waktumu sebaik-baiknya. Periode ini akan membawa peningkatan besar dalam hidup libra. 

Menurut horoskop harian, libra juga akan mendapatkan banyak manfaat dari nasihat orang yang lebih tua. Gunakan nasihat dan wawasan ini untuk bertumbuh serta menyelesaikan masalah tertentu.

Zodiak scorpio merasa senang dan puas karena dapat bertemu dengan teman-teman lama. Pertemuan singkat dan tak terduga ini akan memberi kesenangan. 

Luangkan waktu untuk mengenang masa-masa indah dan tertawa mengingat pengalaman bersama. Hal ini disebut kecelakaan yang menyenangkan dan scorpio harus menikmati waktu ini sepenuhnya.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Libra dan Scorpio Rabu, 29 Juli 2026.

Libra (23 September – 22 Oktober)

Zodiak libra bisa meminta nasihat dari teman dekat atau keluarga jika ragu tentang hubungan saat ini. Terkait karir, libra mampu menyelesaikan semua tanggung jawab dengan baik dan memenuhi harapan atasan.

Sementara itu, selalu ingatkan diri sendiri akan semua kualitas luar biasa yang dimiliki. Terkait keuangan, saat ini adalah waktu yang baik untuk menyelesaikan transaksi properti yang sudah lama tertunda.

Editor: Novia Tri Astuti
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