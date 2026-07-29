Ramalan Zodiak Aries dan Taurus 29 Juli 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Aries dan Taurus (freepik)
JawaPos.com - Zodiak aries akan mengalami gesekan dan perbedaan dalam hubungan dengan pasangan dan teman dekat. Hal ini akan berdampak negatif pada pekerjaan aries.
Ingatlah kenangan indah dan saat-saat menyenangkan yang aries habiskan bersama mereka. Cobalah mengambil langkah pertama untuk memperbaiki pengalaman buruk tersebut. Selesaikan masalah dengan cara terbaik dan mengesampingkan ego.
Inspirasi bisa menjadi tema untuk zodiak taurus hari ini. Taurus mungkin sangat termotivasi untuk bergerak maju hari ini. Taurus, adalah zodiak yang berapi-api dan percaya diri, jadi jangan biarkan kata mustahil menghalangimu.
Sebaliknya, analisis semua kemungkinan dengan cermat dan praktis agar dapat dicapai. Orang-orang di sekitar mungkin terinspirasi oleh energi dan visi taurus.
Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Aries dan Taurus pada Rabu, 29 Juli 2026.
Aries (21 Maret – 19 April)
Zodiak aries perlu menanamkan semangat ke dalam hubungan asmara dengan mengirimkan pesan indah kepada pasangan. Terkait karir, berperilakulah sebaik mungkin agar tidak ada satu pun yang meragukan aries.
Sementara itu, keberanian dan kemauan untuk bekerja keras memungkinkan aries untuk tetap tenang dan berpikir jernih. Terkait keuangan, saat ini tepat untuk menyelesaikan transaksi pembelian properti sebagai investasi.
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