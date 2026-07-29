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Dea Agustin Adrianingtyas
Rabu, 29 Juli 2026 | 16.06 WIB

Ramalan Zodiak Taurus 29 Juli 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Taurus (freepik) - Image

Ilustrasi zodiak Taurus (freepik)

JawaPos.com – Zodiak taurus telah membuat kemajuan dalam beberapa minggu terakhir, terutama dalam hal emosi. Memang membutuhkan usaha, tetapi tampaknya taurus dapat mengatasi kecenderungan untuk berbicara sebelum berpikir. 

Jangan kehilangan kemajuan yang telah diraih. Ada satu orang yang tampaknya memiliki misi untuk membuat taurus meledak. Jangan biarkan dia membuat taurus kesal. Tarik napas dalam-dalam dan atasi hal itu.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Taurus pada Rabu, 29 Juli 2026.

Taurus (20 April – 20 Mei)

Zodiak taurus harus fokus pada hubungan asmara dan pasangan saat ini daripada memikirkan orang lain. Terkait karir, keluarlah untuk membangun jaringan dan bertemu klien baru. 

Sementara itu, lakukan afirmasi positif pada diri sendiri dan jangan terlalu sering mengkritik diri sendiri. Terkait keuangan, kemungkinan besar taurus akan melihat perkembangan dari penjualan properti.

Cinta Taurus 

Cobalah fokus pada hubungan asmara daripada memikirkan orang lain. Hubungan akan menderita jika taurus terus-menerus membandingkan pasangan dengan orang lain yang lebih sempurna. 

Editor: Novia Tri Astuti
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