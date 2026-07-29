Ramalan Zodiak Cancer 29 Juli 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com - Hari ini bukan waktu yang paling menyenangkan, karena masalah-masalah penting kembali muncul dan memaksa zodiak cancer untuk menghadapinya. Cancer sebenarnya tidak ingin menghadapinya, tetapi tidak bisa mengabaikannya begitu saja.

Waktunya telah tiba untuk menyelesaikannya. Sangat penting bagi cancer untuk berusaha membuat kehidupan menjadi lebih positif dan ceria. Orang-orang terkasih berharap cancer dapat memberikan contoh yang baik.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Cancer pada Rabu, 29 Juli 2026.

Cancer (21 Juni – 22 Juli)

Saat jatuh cinta, zodiak cancer melihat hidup secara berbeda dan semuanya akan tampak segar dan baru. Terkait karir, cancer dapat mengharapkan pertemuan pekerjaan hari ini berakhir dengan hasil positif.

Sementara itu, singkirkan kebiasaan buruk dan gantilah dengan kebiasaan baru untuk memperbaiki kesehatan. Terkait keuangan, masalah atau hambatan terkait transaksi tanah atau investasi properti akan segera terselesaikan.

Cinta Cancer