Ramalan Zodiak Sagitarius dan Capricorn 29 Juli 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com - Zodiak sagitarius akan memiliki hari yang sangat menyenangkan di rumah. Sagitarius perlu menghargai daya tarik keluarga dan bersyukur atas cinta serta dukungan mereka. Inilah saatnya untuk memberi tahu bagaimana perasaanmu kepada mereka dan melakukan sesuatu untuk mereka.

Pertimbangkan untuk menyiapkan makan malam lezat bagi mereka. Manfaatkan waktu ini sebaik-baiknya, karena keluarga dapat membantu sagitarius dalam menentukan prioritas.

Zodiak capricorn mungkin tidak dalam suasana hati yang menyenangkan hari ini. Hubungan capricorn dengan orang terkasih mungkin tidak terlalu hangat saat ini.

Cobalah segera menyelesaikan masalah atau segala sesuatunya mungkin tidak berjalan sesuai keinginanmu. Mungkin, orang terkasih membutuhkan ruang dan waktu untuk menyelesaikan masalah mereka sendiri terlebih dahulu. Capricorn perlu menghadapinya dengan taktik dan diplomasi.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Sagitarius dan Capricorn pada Rabu, 29 Juli 2026.

Sagitarius (22 November – 21 Desember)

Zodiak sagitarius perlu mendengarkan alasan atau penjelasan saat keluarga tidak mendukung pilihan pasangan sagitarius. Terkait karir, gunakan kekuatan berpikir positif dan kepercayaan diri untuk mengubah karirmu menjadi lebih baik.