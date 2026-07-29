Ramalan Zodiak Gemini dan Cancer 29 Juli 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com - Hari ini, zodiak gemini mungkin mengalami beberapa kekecewaan. Tujuan yang gemini tetapkan untuk diri sendiri hari ini mungkin sulit dicapai, sehingga produktivitas menurun.

Namun, ingatlah bahwa situasi ini akan berlalu dan gemini akan menyaksikan peningkatan dalam semua aspek.

Zodiak cancer merasa bersemangat dan bahagia dengan apa yang terjadi dalam hidup. Cancer mungkin merasa puas dan senang dengan kesenangan kecil yang terjadi dalam hidup hari ini.

Manfaatkan hari ini untuk bersantai dan memanjakan diri. Cobalah meluangkan waktu sendirian yang akan bermanfaat bagi pikiran leo.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Gemini dan Cancer pada Rabu, 29 Juli 2026.

Gemini (21 Mei – 20 Juni)

Hubungan asmara zodiak gemini dengan seseorang akan berkembang menjadi lebih serius. Terkait karir, buat wawancara pekerjaanmu berjalan lancar dengan memberikan kesan yang baik.