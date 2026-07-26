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Niko Sulpriyono
Minggu, 26 Juli 2026 | 09.43 WIB

6 Zodiak Ini Diprediksi Dibanjiri Hoki Besar di Akhir Bulan, Sekali Jentik Uang Datang dari Berbagai Arah

Ilustrasi Dibanjiri Hoki (Freepik) - Image

Ilustrasi Dibanjiri Hoki (Freepik)

JawaPos.com - Menjelang akhir bulan, banyak orang berharap datangnya kabar baik yang mampu mengubah keadaan menjadi lebih positif. 

Dalam pembacaan tarot terbaru, terdapat enam zodiak yang diprediksi memiliki energi keberuntungan paling kuat sehingga berpeluang memperoleh hoki besar di berbagai aspek kehidupan.

Keberuntungan yang dimaksud tidak hanya berkaitan dengan keuangan. 

Hoki juga dapat berupa peluang karier, usaha yang semakin berkembang, hubungan asmara yang membaik, hingga impian yang mulai terwujud setelah melalui proses panjang.

Perlu diingat bahwa ramalan tarot bersifat prediktif dan tidak dapat dijadikan sebagai kepastian. 

Namun, banyak orang menjadikannya sebagai motivasi untuk tetap optimistis, terus berusaha, dan memanfaatkan setiap kesempatan yang datang. 

Lantas, zodiak apa saja yang diprediksi paling beruntung di akhir bulan? Berikut ulasannya yang dirangkum dari kanal YouTube Marcel Wen pada Sabtu (25/06).

1. Libra

Libra menjadi zodiak pertama yang diprediksi memperoleh hoki besar menjelang akhir bulan. 

Sosok Libra dikenal sebagai pribadi yang ramah, humoris, pekerja keras, dan mampu menjadi pendengar yang baik bagi orang-orang di sekitarnya. 

Editor: Hanny Suwindari
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