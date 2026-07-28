Bukan Sekadar Cuan, 7 Shio Ini Berpeluang Meraih Kesuksesan dan Keharmonisan di Tahun 2026

JawaPos.com - Tahun 2026 dipercaya sebagai periode dengan energi kuat melalui simbol Kuda Api dalam astrologi Tiongkok.

Perpaduan unsur api dan karakter Kuda menggambarkan semangat, keberanian, pergerakan cepat, serta dorongan untuk melakukan perubahan besar.

Dalam kepercayaan metafisika Timur, pergantian tahun tidak hanya dimaknai sebagai perubahan waktu, tetapi juga sebagai perubahan energi yang dapat memengaruhi cara seseorang mengambil keputusan dan menghadapi peluang.

Keberuntungan dalam pandangan ini tidak hanya berkaitan dengan materi atau finansial.

Keberuntungan juga mencakup kesehatan, hubungan sosial, ketenangan batin, perkembangan karier, hingga kemampuan seseorang menemukan arah hidup yang lebih baik.

Energi Kuda Api 2026 disebut membawa tantangan sekaligus peluang. Mereka yang mampu menyesuaikan diri dengan perubahan diyakini memiliki kesempatan lebih besar untuk berkembang.

Dilansir dari kanal YouTube Master Ong, berikut tujuh shio yang dipercaya memiliki kecocokan energi paling kuat dengan tahun 2026 Kuda Api.

1. Shio Kuda — Mendapat Dorongan Energi Terbesar Shio Kuda berada dalam posisi yang menarik karena tahun 2026 merupakan tahun yang memiliki simbol sama dengan dirinya.

Energi Kuda Api dipercaya memperkuat karakter alami shio ini yang dikenal aktif, penuh semangat, berani mengambil langkah, dan memiliki keinginan kuat untuk maju.