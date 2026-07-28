Bukan Sekadar Cuan, 7 Shio Ini Berpeluang Meraih Kesuksesan dan Keharmonisan di Tahun 2026

ilustrasi 12 tanda shio. (Freepik)
JawaPos.com - Tahun 2026 dipercaya sebagai periode dengan energi kuat melalui simbol Kuda Api dalam astrologi Tiongkok.
Perpaduan unsur api dan karakter Kuda menggambarkan semangat, keberanian, pergerakan cepat, serta dorongan untuk melakukan perubahan besar.
Dalam kepercayaan metafisika Timur, pergantian tahun tidak hanya dimaknai sebagai perubahan waktu, tetapi juga sebagai perubahan energi yang dapat memengaruhi cara seseorang mengambil keputusan dan menghadapi peluang.
Keberuntungan dalam pandangan ini tidak hanya berkaitan dengan materi atau finansial.
Keberuntungan juga mencakup kesehatan, hubungan sosial, ketenangan batin, perkembangan karier, hingga kemampuan seseorang menemukan arah hidup yang lebih baik.
Energi Kuda Api 2026 disebut membawa tantangan sekaligus peluang. Mereka yang mampu menyesuaikan diri dengan perubahan diyakini memiliki kesempatan lebih besar untuk berkembang.
Dilansir dari kanal YouTube Master Ong, berikut tujuh shio yang dipercaya memiliki kecocokan energi paling kuat dengan tahun 2026 Kuda Api.
Shio Kuda berada dalam posisi yang menarik karena tahun 2026 merupakan tahun yang memiliki simbol sama dengan dirinya.
Energi Kuda Api dipercaya memperkuat karakter alami shio ini yang dikenal aktif, penuh semangat, berani mengambil langkah, dan memiliki keinginan kuat untuk maju.
Pada tahun ini, pemilik Shio Kuda diprediksi memiliki dorongan besar untuk melakukan perubahan dalam kehidupan.
Profil Ikhwan Ali Tanamal: Winger Baru Persib Bandung Menyala di Piala Presiden 2026, Wonderkid Tulehu Dikontrak hingga 2028
Bentrok Maut Tambak Matraman, Satu Orang Tewas, Motor hingga Rumah Semi Permanen Dibakar
Prediksi Skor PSMS Medan vs Port FC Piala Presiden 2026: Debut Bruno Moreira Usai Tinggalkan Persebaya Surabaya
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Kronologi Tewasnya Satpam Jatiluhur Purwakarta: Rekam Vandalisme hingga Tewas Terborgol
Prediksi Susunan Pemain PSMS Medan vs Port FC di Piala Presiden 2026: Port Lions Masih Terlalu Digdaya!
Profil Fajar Listyantara, Legenda PSS Sleman dan PSIM Yogyakarta yang Meninggal Dunia Akibat Gagal Ginjal
5 Bintang Sepak Bola yang Alami Kenaikan Nilai Pasar setelah Piala Dunia FIFA 2026
Prediksi PSMS Medan vs Port FC di Piala Presiden 2026: Ujian Berat Ayam Kinantan Hadapi Sang Juara Bertahan
Prediksi Skor Persebaya Surabaya vs Persija Jakarta di Piala Presiden 2026: Momentum Green Force Unjuk Gigi