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Vindi Rayinda Ayudya
Rabu, 29 Juli 2026 | 00.25 WIB

5 Zodiak Ini Diprediksi Akan Sukses Besar dan Naik Kelas Setelah 29 Juli 2026, Menurut Astrologi Timur!

Ilustrasi zodiak yang diprediksi sukses 29 Juli 2026 (freepik) - Image

Ilustrasi zodiak yang diprediksi sukses 29 Juli 2026 (freepik)

 

JawaPos.com - Menjelang berakhirnya Juli 2026, dinamika astrologi diperkirakan memasuki fase yang membawa perubahan besar bagi sejumlah zodiak. 

Pergerakan energi kosmik diyakini membuka peluang baru yang dapat mempercepat perkembangan karier, memperkuat kondisi finansial, hingga menghadirkan kesempatan untuk meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan. 

Menurut astrologi Timur, lima zodiak diprediksi memasuki fase kesuksesan besar setelah 29 Juli 2026. 

Menurut prediksi, mereka berpeluang naik kelas dalam karier, keuangan, dan kualitas hidup.

Karena itu, momentum ini dianggap sebagai waktu yang tepat untuk meninggalkan kebiasaan lama dan berani menyambut peluang baru.

Perubahan energi pada penghujung Juli diperkirakan memberikan dorongan positif kepada beberapa zodiak yang selama ini tetap bekerja keras meski menghadapi berbagai tantangan. 

Ketekunan, konsistensi, dan kesiapan memanfaatkan kesempatan menjadi faktor utama yang membawa mereka menuju fase kehidupan yang lebih mapan dan sukses.

DIrangkum dari laman Your Tango, inilah prediksi astrologi mengenai zodiak-zodiak yang diperkirakan memasuki fase kesuksesan besar setelah 29 Juli 2026. 

Berikut lima zodiak yang disebut memiliki peluang paling kuat untuk naik kelas dalam berbagai aspek kehidupan.

1. Leo

Leo diprediksi menjadi salah satu zodiak yang mengalami lonjakan pencapaian paling signifikan setelah 29 Juli 2026. 

Energi astrologi memperkuat rasa percaya diri, kreativitas, dan kemampuan memimpin sehingga berbagai peluang besar mulai berdatangan. 

Apa yang sebelumnya terasa sulit dicapai kini perlahan berubah menjadi target yang realistis untuk diwujudkan.

Dalam dunia karier, Leo berpotensi memperoleh promosi jabatan, dipercaya memimpin proyek penting, atau mendapatkan tawaran pekerjaan yang menawarkan prospek lebih baik. 

Karisma alami yang mereka miliki membuat Leo lebih mudah menarik perhatian orang-orang berpengaruh. 

Editor: Novia Tri Astuti
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